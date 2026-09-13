Προγνωστικά ΠΑΟΚ – Άρης: Φαβορί ε; Θα δείξει το 2.30

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα, στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά για ποδόσφαιρο για την αναμέτρηση.

Ανάλυση ΠΑΟΚ

Το κλίμα στον ΠΑΟΚ επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήρθε λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ βάσει της εικόνας του αγώνα το τελικό σκορ θα μπορούσε να ήταν βαρύτερο.

Ανάλυση Άρης

Ο Άρης δεν έβγαλε την επιθυμητή αντίδραση στο Κύπελλο Ελλάδας, μένοντας στο 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη, σε μία αναμέτρηση στην οποία παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές. Το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται δίκαιο, όμως είχε προηγηθεί η βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα.

Δείτε τα προγνωστικά ΠΑΟΚ – Άρης!

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