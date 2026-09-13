Τζήλος στη Λεωφόρο, Τσέτσιλας στο Περιστέρι, Ζαμπαλάς στη Ν.Φιλαδέλφεια

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με Τζήλο στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Τσέτσιλα στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και Ζαμπαλά στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος:
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
15:00 Νίκη Βόλου - ASTERAS AKTOR FC: Ντάουλας (Δημητριάδης, Κόλλιας, 4ος Ματσούκας)
16:45 Άρης - Μαρκό: Κατσικογιάννης (Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τομάρας)
17:45 Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Τζήλος (Μητροφάνης, Κομισοπούλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Κατόπης)
20:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τσετσίλας (Μωυσιάδης, Μπαλιάκας, 4ος Κάτοικος, VAR: Κουμπαράκης, Φίτσας)
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
16:30 Καλαμάτα - Λάρισα: Γιουματζίδης (Κωσταράς, Ψύλλος, 4ος Ανδριανός)
17:45 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Ζαμπάλας (Μάτσας, Παπαδοπούλου, 4ος Τζαμουτζαντώνης, VAR: Μόσχου, Ματσούκας)