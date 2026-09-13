Τζήλος στη Λεωφόρο, Τσέτσιλας στο Περιστέρι, Ζαμπαλάς στη Ν.Φιλαδέλφεια

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με Τζήλο στο Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Τσέτσιλα στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και Ζαμπαλά στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος:



Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00 Νίκη Βόλου - ASTERAS AKTOR FC: Ντάουλας (Δημητριάδης, Κόλλιας, 4ος Ματσούκας)



16:45 Άρης - Μαρκό: Κατσικογιάννης (Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τομάρας)



17:45 Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Τζήλος (Μητροφάνης, Κομισοπούλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Κατόπης)



20:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τσετσίλας (Μωυσιάδης, Μπαλιάκας, 4ος Κάτοικος, VAR: Κουμπαράκης, Φίτσας)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30 Καλαμάτα - Λάρισα: Γιουματζίδης (Κωσταράς, Ψύλλος, 4ος Ανδριανός)



17:45 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Ζαμπάλας (Μάτσας, Παπαδοπούλου, 4ος Τζαμουτζαντώνης, VAR: Μόσχου, Ματσούκας)