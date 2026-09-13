Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης και γεμάτη Κυριακή με Super επιλογές*!

Η Κυριακή είναι γεμάτη ελληνικό ποδόσφαιρο, με πέντε αναμετρήσεις, μεγάλες ομάδες στη μάχη και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να δεσπόζει στο πρόγραμμα. Και στη Superbet, όλο το πρόγραμμα συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και Live Στοίχημα.

Η δράση αρχίζει στις 18:00 με το Καλαμάτα – Βόλος, συνεχίζεται στις 19:00 με την εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης AKTOR και από τις 21:00 η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα.

Κηφισιά – Λεβαδειακός και το μεγάλο ΠΑΟΚ – Άρης παίρνουν σειρά, πριν ο Παναθηναϊκός υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στις 21:30 για να κλείσει μία Κυριακή με περισσότερες από τρεις ώρες συνεχόμενης δράσης.

ΠΑΟΚ – Άρης: Η Θεσσαλονίκη χωρίζεται στα δύο

Στις 21:00, τα υπόλοιπα περνούν για 90 λεπτά σε δεύτερη μοίρα.

ΠΑΟΚ – Άρης. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο παραδοσιακά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται τους «κιτρινόμαυρους» σε ένα παιχνίδι όπου βαθμολογία και αγωνιστική κατάσταση δεν αρκούν ποτέ για να περιγράψουν όσα πρόκειται να συμβούν.

Ο ΠΑΟΚ έχει την έδρα και θέλει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του, γνωρίζοντας όμως ότι απέναντί του βρίσκεται ένας Άρης που έχει ένα επιπλέον κίνητρο κάθε φορά που συναντά τον μεγάλο αντίπαλο της πόλης.

Μονομαχίες, ένταση, πάθος και ένα παιχνίδι που πολλές φορές κρίνεται περισσότερο στην προσωπικότητα και στις λεπτομέρειες παρά στα αγωνιστικά πλάνα.

Η Θεσσαλονίκη έχει ντέρμπι. Και για 90 λεπτά χωρίζεται στα δύο.

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Το Τριφύλλι θέλει να συνεχίσει δυνατά

Μισή ώρα αργότερα, στις 21:30, το ενδιαφέρον περνά στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Παναιτωλικό, με στόχο να προσθέσουν ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη φετινή τους διαδρομή.

Απέναντί τους βρίσκεται μία ομάδα που γνωρίζει ότι δεν έχει τίποτα να χάσει και μπορεί να μετατρέψει το παιχνίδι σε δύσκολη βραδιά εάν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του.

Το Τριφύλλι έχει την ποιότητα και την έδρα. Ο Παναιτωλικός έχει την πρόκληση.

Και οι τρεις βαθμοί θα κριθούν μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ: Δύσκολη έξοδος για την Ένωση

Νωρίτερα, στις 19:00, η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για μία από εκείνες τις αναμετρήσεις που παραδοσιακά απαιτούν υπομονή και συγκέντρωση.

Ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να βάλει δύσκολα στην Ένωση, ενώ η ΑΕΚ αναζητά ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο.

Σε έναν μαραθώνιο πρωταθλήματος, άλλωστε, δεν μετράνε μόνο τα ντέρμπι.

Μετράνε και οι βραδιές στις οποίες πρέπει να περάσεις από δύσκολες έδρες.

Καλαμάτα – Βόλος και Κηφισιά – Λεβαδειακός συμπληρώνουν το πρόγραμμα

Η πρώτη σέντρα της ημέρας έρχεται στις 18:00, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Βόλο, ανοίγοντας την ποδοσφαιρική Κυριακή.

Στις 21:00, παράλληλα με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό, σε μία αναμέτρηση όπου οι δύο ομάδες αναζητούν πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια.

Μία Κυριακή γεμάτη ποδόσφαιρο στη Superbet

⚽ 18:00 | Καλαμάτα – Βόλος

⚽ 19:00 | Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ

⚽ 21:00 | Κηφισιά – Λεβαδειακός

🔥 21:00 | ΠΑΟΚ – Άρης

☘️ 21:30 | Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Από την Καλαμάτα και την Τρίπολη μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Κυριακή έχει πέντε διαφορετικές ποδοσφαιρικές ιστορίες.

Στη Superbet, η δράση συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και ειδικές επιλογές* για τις αναμετρήσεις και τους πρωταγωνιστές τους.

Πέντε ματς. Ένα μεγάλο ντέρμπι. Μία γεμάτη Κυριακή ελληνικού ποδοσφαίρου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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