Η αξία του Ντουράντ… κατρακύλησε στο ΝΒΑ

Η αξία του Κέβιν Ντουράντ στο ΝΒΑ φαίνεται πως έχει πέσει και οι Χιούστον Ρόκετς δεν αναμένεται να βρουν κάποια μεγάλη προσφορά για τον «Slim Reaper».

Εδώ και καιρό υπήρχαν φήμες που ήθελαν τους Χιούστον Ρόκετς να ήταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Κέβιν Ντουράντ. Το καλοκαίρι δεν υπήρξε κάποιο deal και έτσι οι «Ρουκέτες» θα περιμένουν να δουν πώς θα κυλήσει η σεζόν και αναλόγως αν θα ψάξουν στην αγορά για τον «Slim Reaper».

Σύμφωνα με το «Heavy», οι άνθρωποι στην λίγκα θεωρούν πως η αξία του Ντουράντ στον «μαγικό κόσμο» έχει… κατρακυλήσει. Λόγω του πώς τελείωσε η θητεία του και στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και στους Μπρούκλιν Νετς, οι περισσότερες ομάδες είναι διστακτικές στο να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Μάλιστα, ένας executive ανέφερε πως οι Ρόκετς θα έπαιρναν πιθανότατα μόνο ένα first-round pick για τον αστέρα τους.