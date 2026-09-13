Πρόεδρος Μπούντουτσνοστ: «Καμία πρόταση σε Μίροτιτς - Στόχος του η Euroleague»

O πρόεδρος της Μπούντουτσνοστ, Ντράγκαν Μπόκαν, μίλησε για τη συνάντησή του με τον Νίκολα Μίροτιτς, τονίζοντς πως δεν του έκανε κάποια πρόταση.

Η Μπούντουτσνοστ έχει συνδεθεί με τον Νίκολα Μίροτιτς και ο πρόεδρος της ομάδας επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Μπόκαν ανέφερε πως συναντήθηκε με τον 35χρονο και του τόνισε πως η πόρτα της Μπούντουτσνοστ είναι ανοιχτή.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε κάποια διαπραγμάτευση και ότι ο Μαυροβούνιος αστέρας έχει ως στόχο να αγωνιστεί στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Vijesti»:

«Μιλήσαμε για διάφορα θέματα – για προσωπικά ζητήματα και, φυσικά, για το μπάσκετ. Συζητήσαμε επίσης για το μέλλον του Νίκολα και την καριέρα του. Μου είπε ότι περιμένει και ότι πρωτίστως τον ενδιαφέρει η Euroleague.

Αν κάποια στιγμή οι φιλοδοξίες και τα προσωπικά του δεδομένα συμβαδίσουν, οι πόρτες είναι ορθάνοιχτες γι' αυτόν – τόσο της Μπούντουτσνοστ, που αγωνίζεται στο Eurocup, όσο και της Εθνικής Μαυροβουνίου. Θα ήταν τεράστια τιμή για εμάς να φορέσει ο Νίκολα Μίροτιτς τη φανέλα της Μπούντουτσνοστ.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, ούτε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Ήταν απλώς μια προσωπική συζήτηση, μια κουβέντα για το μπάσκετ και δική μου υποχρέωση, ως υπεύθυνου ανθρώπου, να του πω ότι θα ήταν τιμή για εμάς, εφόσον συμπέσουν οι φιλοδοξίες του και τα προσωπικά του δεδομένα, να αποτελέσει μέλος της Μπούντουτσνοστ».