Δυνατή προσθήκη για την ΑΕΚ με την διεθνή Περουβιανή ακραία Άνχελα Λέιβα Τάγλε!

Σε μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η ΑΕΚ που ενέταξε στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ την διεθνή Περουβιανή ακραία Άνχελα Λέιβα Τάγλε!

Πρόκειται για το «κερασάκι στην τούρτα» της ομάδας βόλεϊ γυναικών της Ενωσης για τη νέα σεζόν με μια ακραία υψηλού επιπέδου!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Άνχελα Λέιβα Τάγλε. Η 30χρονη (22/11/1996) διεθνής Περουβιανή ακραία, ύψους 1.84μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Άνχελα Λέιβα Τάγλε για 7 χρόνια αγωνιζόταν στο Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρτίν (2010-2017), κατακτώντας 3 Πρωταθλήματα Περού. Την διετία 2017-2019 αγωνίστηκε στην βραζιλιάνικη Οsasco/Audax, φτάνοντας στην κατάκτηση 1 Κυπέλλου, ενώ την επόμενη χρονιά (2019-20) ταξίδεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της PTT Spor. Τη σεζόν 2020-21 φόρεσε τη φανέλα της ρωσικής Yenisey Krasnoyarsk και στη συνέχεια αυτή της Béziers Volley (Γαλλία). Για δύο χρόνια (2022-2024) αγωνίστηκε στην τουρκική Cukurova Belediyesi Spor Kulübü και ακολούθησαν Büyükşehir (2024-25) και Besiktas (2025-26).

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Περού, ενώ πέρασε και από όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες της χώρας της. Έχει κατακτήσει ένα Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα Κ18, το χρυσό μετάλλιο στους Μπολιβαριανούς Αγώνες Κ23 και το χρυσό μετάλλιο στο Final Four Κ20.

Άνχελα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!