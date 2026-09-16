Λέικερς: Οι δύο παίκτες που θέλουν να παραχωρήσουν πριν τη νέα σεζόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να παραχωρήσουν δύο παίκτες πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι και φαίνεται πως δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Πιο συγκεκριμένα, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να δουν δύο παίκτες να αποχωρούν.

Όπως αναφέρει ο Τζέικ Φίσερ του «Bleacher Report», οι Λέικερς δεν υπολογίζουν τους Ντάλτον Κνεκτ και Τζάρεντ Βαντερμπίλτ. Μάλιστα, ιδανικά θα ήθελαν να παραχωρήσουν και τους δύο πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Τέλος, δεν αποκλείεται οι «Λιμνάνθρωποι» να προχωρήσουν και σε κάποιο trade για να βελτιωθούν στους wings και τους forwards, καθώς δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Τζόναθαν Κουμίνγκα.