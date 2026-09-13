Ήττα στο Αγρίνιο για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού ηττήθηκε με 3-2 από τον Παναιτωλικό, παρότι κατάφερε να ανοίξει το σκορ από νωρίς.

Την πρώτη της ήττα στη φετινή σεζόν γνώρισε η Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία έχασε με 3-2 από τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League Κ17.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση και μόλις στο 4ο λεπτό πήραν το προβάδισμα, με τον Λαπούσι να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η αντίδραση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 11’ ο Παναιτωλικός έφερε το παιχνίδι στα ίσα έπειτα από στατική φάση, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα ο Σαλαγιάννης με σουτ εκτός περιοχής ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Το «Τριφύλλι» δεν επηρεάστηκε, ανέβασε την απόδοσή του και πίεσε για την ισοφάριση, την οποία τελικά βρήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Κόκκινος επιχείρησε ένα μακρινό σουτ και διαμόρφωσε το 2-2, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Με την έναρξη της επανάληψης, όμως, μια στιγμή αδράνειας στην «πράσινη» άμυνα επέτρεψε στον Χατζηιωάννου να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε μέχρι το τελευταίο λεπτό να επιστρέψει στο παιχνίδι, δημιούργησε αρκετές καλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει τρίτο γκολ. Έτσι, το 3-2 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε και οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Παναιτωλικός: Σημάκης, Μπρούνος, Τσαπάλης, Ασπρογιάννης, Μυλωνάς, Αθανασόπουλος, Σαλαγιάννης, Μπαλάφας, Κατσιώνης, Τσατσαράγκος, Χατζηιωάννου.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Πασβάντης (58' Μπαλάκας), Νίκας, Ξυδιάς, Αθανασάκης, Κασίμος (49' Δούκας), Αγιοβλασίτης, Λαπούσι (58' Κβάλε), Φώτης, Κόκκινος, Μυγδαλιάς (77' Γεωργούσης).