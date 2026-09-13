Βιθέντε από καρδιάς: Η αμφισβήτηση, οι απαντήσεις, το γκολ στο Καραϊσκάκη (vid)

Υπάρχουν πράγματα που δεν χωρούν σε ένα 90λεπτο. Ο Vicente Taborda τα φέρνει στο «Offside Stories».

Η αμφισβήτηση που συνάντησε πριν ακόμη προλάβει να δείξει τι μπορεί να κάνει, η σχέση του με τη μητέρα του, η οποία μεγάλωσε μόνη της εκείνον και τη μεγαλύτερη αδερφή του, αλλά και μια απώλεια που, όπως παραδέχεται, τον σημάδεψε βαθιά.

Μιλά ακόμη για τον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας τη σχέση που είχε με τον Ράφα Μπενίτεθ και τις διαφορές που εντοπίζει σε σχέση με τον νυν προπονητή του «τριφυλλιού», Γιάκομπ Νίστρουπ. Τι συμβαίνει μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έχει δεθεί και ποιο γκολ ξεχωρίζει περισσότερο μέχρι σήμερα με τη φανέλα του «τριφυλλιού»;

Μιλά ακόμη για τον χαρακτήρα του μέσα στο γήπεδο, για την κριτική που δέχτηκε και για το πώς αυτή άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη. Και κάπου ανάμεσα στις πιο προσωπικές του αποκαλύψεις, ξεχωρίζουν και μερικά… highlights: από τον πιο καλοντυμένο συμπαίκτη του μέχρι το γκολ που πανηγύρισε και απόλαυσε περισσότερο στην Ελλάδα.

Στα επόμενα 33 λεπτά θα δείτε τον γνωστό χαμογελαστό Βιθέντε που «έσπασε» μόνο μια φορά.

Η συνέχεια στο «Offside Stories» και στη συνέντευξη που παραχώρησε στη μητρική του γλώσσα στη Μαριαλένα Πασχίδη.