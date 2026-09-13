Κάριους στο SDNA: «Να χτίσουμε στην περσινή σεζόν και να δώσουμε λόγους στους οπαδούς να πανηγυρίζουν»

Ο Ουίλ Κάριους σε δηλώσεις του στο SDNA ενόψει της νέας σεζόν τόνισε ότι θέλει να δει το Περιστέρι Betsson να χτίζει πάνω στην περσινή επιτυχία και να κάνει τους οπαδούς του να πανηγυρίσουν ξανά.

Ο Ουίλ Κάριους πέρσι πήρε την πρώτη του… γεύση από την Stoiximan Greek Basketball League και από το Περιστέρι Betsson. Φέτος ο 28χρονος είναι έτοιμος για την πρώτη του ολόκληρη σεζόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στο SDNA ενόψει της νέα σεζόν και ξεκαθάρισε πως ήταν εύκολη η απόφασή του να παραμείνει στην ομάδα. Μάλιστα, τόνισε πως αυτή ήταν η επιθυμία του από την αρχή.

Ακόμη, ανέφερε πως είναι αρκετά καλές οι προσθήκες που έγιναν στο ρόστερ και δήλωσε πως θέλει να δει το Περιστέρι Betsson να χτίζει στην περσινή επιτυχία και να δώσει ακόμα περισσότερους λόγους στους οπαδούς για να πανηγυρίζουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για την παραμονή του στην ομάδα: «Ήταν εύκολη απόφαση. Από την αρχή ήλπιζα πως θα τα βρίσκαμε και θα επέστρεφα. Πέρασα καλά τους λίγους μήνες που ήμουν εδώ. Ανυπομονώ για την πρώτη μου γεμάτη σεζόν με την ομάδα και να δω τι μπορούμε να καταφέρουμε από την πρώτη μέρα».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ: «Έχουμε έναν καλό κορμό που επιστρέφει, παίκτες που καταλαβαίνουν τον ρόλο τους και τι ζητάει ο κόουτς. Οι νέες προσθήκες έχουν κολλήσει καλά μέχρι τώρα και έχουν προσαρμοστεί στο στιλ που έχουμε».

Για το αν νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με πέρσι: «Σίγουρα. Ειδικά επειδή έζησα για λίγους μήνες πέρσι την ομάδα. Τώρα είναι σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου για την δεύτερη σεζόν. Ήδη ξέρω τους περισσότερους στο σταφ. Είναι πιο εύκολα φέτος».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Θέλουμε να χτίσουμε σε αυτό που καταφέραμε πέρσι. Πήρα την πρώτη μου γεύση στην καλύτερη λίγκα που έχω αγωνιστεί και η ομάδα τα πήγε καλά. Φέτος έχουμε ανέβει λίγο, θα παίξουμε στο BCL. Έπαιξε λίγα σε αυτό το επίπεδο πέρσι στην Σλοβακία. Έχουμε καλή ευκαιρία με τους παίκτες που επιστρέφουν και με τις προσθήκες να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα φέτος».

Το μήνυμα στους οπαδούς: «Ελπίζω να ευχαριστήθηκαν τα όσα καταφέραμε πέρσι. Ελπίζω να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να τους δώσουμε περισσότερα πράγματα για να πανηγυρίζουν τη νέα σεζόν».