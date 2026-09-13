Στην εξέδρα ο προπονητής της Μπολόνια, αήττητη συνεχίζει η Γιουβέντους

Με τρία ματς συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Serie A. Στα δύο από αυτά, η δευτεραθλήτρια Νάπολι υποδέχεται τη χωρίς τρίποντο ακόμη Μπολόνια, ενώ η ανταγωνιστική Σασουόλο που έχει φέτος μια ήττα φιλοξενεί την αήττητη Γιουβέντους.

Τα 13/14 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Νάπολι με την Μπολόνια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο συνοδεύτηκαν από Over, ενώ το άλλο είχε δύο γκολ.

Η Νάπολι προηγήθηκε 2-0 στο 53’ του εκτός έδρας αγώνα με την πρωταθλήτρια Ίντερ, όμως με τέρματα που δέχτηκε στο 56’, το 82’ και το 91’ γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική της ήττα στη λίγκα. Ακολούθησε η εντός έδρας αναμέτρηση με την Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με την πρωταθλήτρια Αγγλίας να παίρνει τη νίκη με γκολ στο 75’. Τραυματίστηκαν και θα λείψουν οι Μέρετ (τερματοφύλακας) και Άλισον Σάντος (μεσοεπιθετικός), ενώ εκτός παραμένει ο μέσος ΜακΤόμινεϊ. Η Μπολόνια ξεκίνησε τη σεζόν με ήττες 1-0 από Λάτσιο και Αταλάντα, για να ακολουθήσει την περασμένη εβδομάδα το εντός έδρας 2-2 με τη Σασουόλο, όπου βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ για να ισοφαρίσει στο 92’ με τον Ουκρανό φορ Ντόβμπικ, ο οποίος θα απουσιάσει σήμερα. Τιμωρημένος είναι ο 41χρονος προπονητής Τεντέσκο που αποβλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα. Νίκη της Νάπολι σε συνδυασμό με το Over 1.5 γκολ, που εμφανίστηκε στα 14 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, βγάζουν μια ικανοποιητική απόδοση.

Μία νίκη σε τρεις αγωνιστικές έχει η Σασουόλο, 2-1 την Τορίνο, σκόραρε ωστόσο και στις άλλες δύο, με την Αταλάντα (ήττα με 2-1 στο Μπέργκαμο) και με την Μπολόνια (2-2 εκτός). Δίχτυα βρήκε και στα δύο ματς Κυπέλλου, με Τσεζένα (3-0) και Φροζινόνε (1-1, 4-3 πέν.). Χτύπησε και θα λείψει ο Αυστραλός μέσος Βολπάτο (2 γκολ). Η Γιουβέντους παραχώρησε 1-1 στη Μίλαν, ισοφαρίζοντας στο 92’ το γκολ που είχε δεχτεί στο 68’. Σκόρερ της ήταν ο 28χρονος αμυντικός Γκάτι, ο οποίος είχε περάσει στο ματς στο 88’, στην πρώτη του συμμετοχή φέτος. Παράλληλα, ήταν το πρώτο τέρμα που δέχεται φέτος, έχοντας νικήσει στις προηγούμενες αγωνιστικές 1-0 τη Φροζινόνε και 2-0 την Πάρμα. Σε 4 μέρες θα υποδεχθεί τη Ναϊμέγκεν για την 1η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Αήττητη παραμένει η Γιουβέντους, η οποία μετράει 9 γκολ/γκολ στα 14 τελευταία με τη Σασουόλο, αλλά και 18 Over 1,5 στα 19 πιο πρόσφατα με αυτήν. Η νίκη της συνδυασμό με το G/G δημιουργούν μία υψηλή τιμή.

564. ΝΑΠΟΛΙ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1&Ο 1,5 2,32

597. ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&G 3,35

