Μπερτομέου: «Οι προσφορές για το ΝΒΑ Europe δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Ο Τζόρντι Μπερτομέου σε δηλώσεις του μίλησε για το ποσό που ζητάει το ΝΒΑ για να συμμετέχουν οι ομάδες στη νέα λίγκα, τονίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο European Basketball Advisory Group (EBAG) Business Conversations:

Για τις προσφορές από 500 εκατομμύρια δολάρια έως 1 δις. δολάρια που ζήτησε το ΝΒΑ για γίνουν οι ομάδες franchise στη νέα λίγκα: «Κατά τη γνώμη μου, οι αποτιμήσεις στο επίπεδο που αναφέρετε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του μπάσκετ στην Ευρώπη. Αν αυτό ήταν εφικτό, η πρώτη συνέπεια θα ήταν η σχεδόν γενική αντικατάσταση των σημερινών ιδιοκτητών των συλλόγων από νέους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές. Είναι προφανές ότι οι σημερινοί σύλλογοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες αποτιμήσεις. Και μένει να δούμε αν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν επενδύσεις αυτού του επιπέδου για τα τμήματα μπάσκετ.

Αν η απάντηση είναι ότι η επένδυση θα αποδώσει κέρδη σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι πολύ δυναμικός και ότι η αθλητική βιομηχανία επίσης μεταβάλλεται εύκολα, οπότε η διατύπωση προβλέψεων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ενέχει μεγάλη αβεβαιότητα».

Για τις μεγάλες αγορές χωρίς μπασκετική παρουσία: «Η Ευρωλίγκα είχε πάντα τη σαφή αντίληψη ότι το μπάσκετ πρέπει να ξεπεράσει τα όρια των παραδοσιακών αγορών. Παρόλο που δεν είχαμε επιτυχία, πρέπει να θυμόμαστε ότι τις δύο πρώτες σεζόν είχαμε μια ομάδα στο Λονδίνο. Αργότερα, εντάξαμε την Τουρκία στην ομάδα των κορυφαίων αγορών, και λίγο μετά, πήγα να προσκαλέσω τη Μπάγερν Μονάχου πριν την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Η Γαλλία είχε πάντα παράδοση, αν και χωρίς αθλητικά αποτελέσματα σε επίπεδο συλλόγων.

Συμφωνώ όμως με την ανάλυση. Έχει σημειωθεί πρόοδος στη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε στις σκανδιναβικές χώρες. Και η Ιταλία δεν έχει το βάρος που είχε πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι αιτίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μια πολύ κορεσμένη αγορά και απαιτεί μια ειδικά προσαρμοσμένη στρατηγική, με σαφές όραμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και ένα σχέδιο δράσης και επενδύσεων που θα εντάξει την Ευρωλίγκα στο ψυχαγωγικό προσφερόμενο για τους Βρετανούς. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετικός τοπικός ανταγωνισμός προσθέτει αναμφίβολα δυσκολίες. Μια κοινή στρατηγική θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή που αξίζει να εξεταστεί.

Είναι προφανές ότι τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα στον αθλητισμό ωφελούν το μπάσκετ όταν καταφέρνουμε να τα ενσωματώσουμε. Η Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα του πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του μπάσκετ στη Γερμανία, όπως έκανε και η Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία στο παρελθόν. Προσπάθησε να αναπαραχθεί αυτό το μοντέλο στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από χρόνια, αλλά δεν είχαμε τύχη. Είναι το εμπορικό σήμα, η τεράστια κοινωνική του βάση που ξεπερνά τα φυσικά του όρια, και η ποικιλομορφία που φέρνει. Εν ολίγοις, υπάρχουν πολλά οφέλη από αυτή τη συνεργασία».