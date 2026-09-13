Φιντς: «Επίτηδες δεν πήραμε βετεράνους φέτος - Να… βγάλουν τις πάνες οι νεαροί παίκτες»

Ο Κρις Φιντς σε δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους που οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν προσέθεσαν βετεράνους παίκτες στο ρόστερ τους.

Ο προπονητής των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Κρις Φιντς, μίλησε στο «MinnPost» και αποκάλυψε πως οι «Λύκοι» δεν ήθελαν να προσθέσουν βετεράνους παίκτες στο ρόστερ τους φέτος.

Ο κόουτς ξεκαθάρισε πως θέλει να βασιστεί στον νεαρό κορμό της ομάδας του και ανέφερε πως παίκτες όπως οι Άντονι Έντουαρντς και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς πρέπει να… βγάλουν τις πάνες τους.

«Επίτηδες δεν προσθέσαμε βετεράνους στην ομάδα φέτος. Η προσέγγισή μου με τον Έντουαρντς, τον ΜακΝτάνιελς και όλους αυτούς είναι ότι αφού πρέπει να βγάλουν τις πάνες, τότε ας βγάλουμε τις πάνες» ανέφερε.