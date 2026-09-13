Πάουελ: «Πιο υπερεκτιμημένη ομάδα οι Λέικερς» (vid)

O αστέρας των Σικάγο Μπουλς, Νόρμαν Πάουελ, ήταν καλεσμένος στο stream του Ν3οn και κάποια στιγμή ρωτήθηκε για την πιο υπερεκτιμημένη ομάδα στο ΝΒΑ.
Ο 33χρονος γκαρντ δεν δίστασε να απαντήσει τους Λος Άντζελες Λέικερς. Έτσι, οι αναμετρήσεις των «Λιμνανθρώπων» με τους «Ταύρους» θα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά από αυτή τη δήλωση.
Δείτε το βίντεο:
N3on: “Who is the most overrated team in the NBA?”— Legion Hoops (@LegionHoops) September 12, 2026
Norman Powell: “The Lakers” pic.twitter.com/MnFdaLd0oS