Πάουελ: «Πιο υπερεκτιμημένη ομάδα οι Λέικερς» (vid)

Ο Νόρμαν Πάουελ χαρακτήρισε τους Λος Άντζελες Λέικερς ως την πιο υπερεκτιμημένη ομάδα στο ΝΒΑ.

O αστέρας των Σικάγο Μπουλς, Νόρμαν Πάουελ, ήταν καλεσμένος στο stream του Ν3οn και κάποια στιγμή ρωτήθηκε για την πιο υπερεκτιμημένη ομάδα στο ΝΒΑ.

Ο 33χρονος γκαρντ δεν δίστασε να απαντήσει τους Λος Άντζελες Λέικερς. Έτσι, οι αναμετρήσεις των «Λιμνανθρώπων» με τους «Ταύρους» θα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά από αυτή τη δήλωση.

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