«Αυξάνεται το salary cap στο ΝΒΑ»

Το ΝΒΑ ενημέρωσε τις ομάδες πως θα αυξηθεί το salary cap για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Το «Athletic» αναφέρει πως το ΝΒΑ ενημέρωσε τις 30 ομάδες για το salary cap της σεζόν 2027-28.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό θα είναι στα 176 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το luxury tax line θα είναι στα 213 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, θα υπάρξει αύξηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο cap σε σχέση με το τελευταίο projection.

Θυμίζουμε πως τον Ιούνιο το ΝΒΑ προέβλεπε πως το salary cap θα είχε αύξηση του ύψους 5,5% για τη νέα σεζόν, δηλαδή περίπου 174 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η τελική αύξηση είναι του ύψους 6,7% από την περσινή σεζόν.

Φυσικά, πρόκειται για μία σημαντική… ανάσα για τις ομάδες, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν στην αγορά.