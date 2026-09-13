«Αυξάνεται το salary cap στο ΝΒΑ»

Το «Athletic» αναφέρει πως το ΝΒΑ ενημέρωσε τις 30 ομάδες για το salary cap της σεζόν 2027-28.
Πιο συγκεκριμένα, αυτό θα είναι στα 176 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το luxury tax line θα είναι στα 213 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, θα υπάρξει αύξηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο cap σε σχέση με το τελευταίο projection.
Θυμίζουμε πως τον Ιούνιο το ΝΒΑ προέβλεπε πως το salary cap θα είχε αύξηση του ύψους 5,5% για τη νέα σεζόν, δηλαδή περίπου 174 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η τελική αύξηση είναι του ύψους 6,7% από την περσινή σεζόν.
Φυσικά, πρόκειται για μία σημαντική… ανάσα για τις ομάδες, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν στην αγορά.