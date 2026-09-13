Eκτός εαυτού η Σαμπαλένκα μετά την ήττα της (vids)

Πολλά νεύρα είχε η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την απώλεια του τίτλου στη Νέα Υόρκη.

Αρχικά την πλήρωσε η ρακέτα της, ενώ στη συνέχεια, λίγο πριν την τελετή απονομής, είπε "fuck off” στον κάμεραμαν.

Η άσχημη καταπάτησή της ήταν φανερή και στη σύντομη ομιλία της στο court: «Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να δώσω μια ομιλία, αλλά θα προσπαθήσω με όλο μου το είναι», είπε και πρόσθεσε: «Προφανώς είμαι απογοητευμένη αλλά θέλω να συγχαρώ την Έλενα για μια απίστευτη χρονιά και απίστευτα αποτελέσματα. Εξαιρετικά άξια. Απόλαυσέ το. Διασκέδασε απόψε αύριο και στο τέλος της σεζόν ώστε να κερδίσω μερικούς τίτλους. Ευχαριστώ».

Η 28χρονη Λευκορωσίδα έχασε για δεύτερη φέτος σε τελικό Grand Slam από την Έλενα Ριμπάκινα και ολοκλήρωσε τις σεζόν χωρίς major. Σα να μην έφτανε αυτό, τη Δευτέρα (14/9) θα πέσει στο Νο.2 του κόσμου μετά από 99 σερί εβδομάδες!