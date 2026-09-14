Χάαλαντ: Έγραψε ιστορία στο Μάντσεστερ και έπιασε Αγκουέρο και Ρούνεϊ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο παίκτης που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς το γκολ του χάρισε στη Σίτι τη νίκη με 1-0 επί της Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ και παράλληλα τον έβαλε σε ένα ξεχωριστό ιστορικό κλαμπ.

Ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 13ο λεπτό του αγώνα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τη Μάντσεστερ Σίτι να πανηγυρίζει το τέταρτο διαδοχικό της τρίποντο στη φετινή Premier League.

Το γκολ, πάντως, προκάλεσε αρκετή συζήτηση. Ο Χάαλαντ βρέθηκε σε θέση που δημιούργησε ερωτήματα για οφσάιντ, ενώ στη φάση συμμετείχε και ο Έντσο Φερνάντες, χωρίς να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας έκρινε ότι η παρουσία του επηρέασε τη φάση, ωστόσο το τέρμα τελικά κατακυρώθηκε.

Με αυτό το γκολ, ο Χάαλαντ έφτασε τα 8 γκολ σε ντέρμπι του Μάντσεστερ στην Premier League και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο επιθετικός της Σίτι έφτασε στην ίδια επίδοση με δύο θρύλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, τον Σέρχιο Αγκουέρο και τον Γουέιν Ρούνεϊ.

Η διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στον αριθμό των αγώνων που χρειάστηκε ο καθένας για να φτάσει τα οκτώ γκολ. Ο Χάαλαντ το κατάφερε μόλις σε 7 συμμετοχές, ενώ ο Αγκουέρο χρειάστηκε 13 παιχνίδια και ο Ρούνεϊ 21.