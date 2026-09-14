Ο Κόστα που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ και ο Γιάκιτς που... έρχεται

Δύο μεταγραφές που αποκτήθηκαν για να προσθέσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στον ΠΑΟΚ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Τούμπα. Ο Ντιέγκο Κόστα μπήκε από την πρώτη στιγμή στη «μάχη», ο Κριστιάν Γιάκιτς πήρε τα πρώτα του λεπτά και αμφότεροι έδωσαν ένα πρώτο δείγμα όσων μπορούν να προσφέρουν στον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ κουβαλούσε πάνω του ένα μεγάλο... «πρέπει». Ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υποδέχθηκε τον Άρη σε μια τέτοια συνθήκη, με την πλάτη στον τοίχο, την ανάγκη για αποτέλεσμα δεδομένη και την αντίδραση επιβεβλημένη.

Ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε τη θεωρητικά καλύτερη ενδεκάδα και έριξε στα... βαθιά τον Ντιέγκο Κόστα. Μια επιλογή που ήταν ουσιαστικά αναμενόμενη, από τη στιγμή που ο Ελουστόντο αποβλήθηκε στο ΟΑΚΑ και ο Χατζηδιάκος παραμένει στα... πιτς λόγω τραυματισμού.

«Kαθάρισε» και... δημιούργησε

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε για ακόμη μία φορά διαφορετικό δίδυμο στα στόπερ, το πέμπτο διαφορετικό τη φετινή σεζόν, με τον Ιταλό τεχνικό να αναζητά την καλύτερη δυνατή «συνταγή» στα μετόπισθεν.

Ο Ντιέγκο Κόστα ήρθε στον Δικέφαλο με αρκετές «περγαμηνές» και, φυσικά, χρειάζεται χρόνο για να ενσωματωθεί πλήρως στο νέο του περιβάλλον. Ωστόσο, το πρώτο δείγμα γραφής στην Τούμπα ήταν θετικό, με τον Βραζιλιάνο να συνθέτει ένα σταθερό -για τα δεδομένα της φετινής σεζόν- δίδυμο με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Στα αμυντικά του καθήκοντα, ο Κόστα κατέγραψε πέντε απομακρύνσεις, δύο ανακτήσεις της μπάλας και δύο μπλοκαρισμένα σουτ, ενώ κέρδισε και τις προσωπικές του μονομαχίες.

Δεν περιορίστηκε, όμως, μόνο στο «καθάρισμα» των φάσεων. Ήταν ενεργός και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, καταγράφοντας μία key pass και ολοκληρώνοντας το ματς με ποσοστό άνω του 80% στις πάσες του, με 40/45 επιτυχημένες. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα του στις μακρινές μεταβιβάσεις, καθώς είχε έξι επιτυχημένες σε οκτώ προσπάθειες.

Και προφανώς εδώ «μιλάει» και το οικονομικό υπόβαθρο του παίκτη. Ο Δικέφαλος έδωσε 500.000 ευρώ στην Κράσνονταρ για το δανεισμό του ενώ σε περίπτωση που θελήσει να τον «μονιμοποιήσει» στην Τούμπα το ερχόμενο καλοκαίρι, απαιτούνται άλλα 7.5 εκατ. ευρώ, σε ένα πακέτο 8 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζει κανείς το κασέ του.

Γιάκιτς σε ένα ημίωρο... μονομαχιών

Μπορεί να αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 30 λεπτά, όμως ο Κριστιάν Γιάκιτς έδειξε με το... καλημέρα το στοιχείο που τον χαρακτηρίζει και για το οποίο ο ΠΑΟΚ τον έφερε στη Θεσσαλονίκη. Ένταση, δυναμικότητα.

Ο Κροάτης χαφ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σε ένα γήπεδο που είχε γνωρίσει στο παρελθόν ως αντίπαλος, και φάνηκε να το απολαμβάνει από την πρώτη στιγμή. Παρότι, όπως παραδέχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν βρίσκεται ακόμη στο 100%, μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να διεκδικήσει κάθε μπάλα.

Ο Γιάκιτς μέτρησε 5/6 κερδισμένες μονομαχίες, εκ των οποίων 2/2 στον αέρα και 3/4 στο έδαφος, ενώ κέρδισε και ένα φάουλ. Παράλληλα, κατέγραψε έξι απομακρύνσεις της μπάλας και τρεις ανακτήσεις κατοχής.

Όπως και στην περίπτωση του Κόστα, ασφαλώς το δείγμα είναι μικρό για ασφαλή συμπεράσματα. Το πραγματικό τεστ θα έρθει μετά τη διακοπή των 20 ημερών. Εκεί όπου ο Αλέσιο Λίσι θα έχει τον χρόνο να δουλέψει με τους νέους ποδοσφαιριστές και επί της ουσίας να κάνει μία δεύτερη «προετοιμασία» εν μέσω της σεζόν... Και δεδομένα θα πρέπει να βιαστεί!

