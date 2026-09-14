Γιάκιτς: «Ξεχωριστό συναίσθημα το ντεμπούτο μ' αυτή τη φανέλα» (pic)

«Ασπρόμαυρο» ντεμπούτο για τον Κριστιάν Γιάκιτς στην Τούμπα, σε ένα ξεχωριστό βράδυ για τον Κροάτη χαφ.

Στο 64ο λεπτό του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο Κροάτης χαφ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Χρήστο Ζαφείρη και πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Ένα ξεχωριστό συναίσθημα για τον ίδιο, όπως ανέφερε μέσω «χτυπήματος» στα social media, με τον Κριστιάν Γιάκιτς να ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη και να... ανυπομονεί για τη συνέχεια.

Μάλιστα, από τους πρώτους που... έσπευσαν να σχολιάσουν το ποστάρισμα του Γιάκιτς ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης, για τον οποίο μίλησε ο Κροάτης στις χθεσινές του δηλώσεις.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κροάτη:

«Περήφανος για την ομάδα, περήφανος για το αποτέλεσμα και ευγνώμων για την απίστευτη στήριξη των φιλάθλων μας στο ντέρμπι της πόλης. Ξεχωριστό συναίσθημα να κάνω το ντεμπούτο μου με αυτή τη φανέλα. Έπεται συνέχεια»

