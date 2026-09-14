Leapmotor B03X: Το ηλεκτρικό B-SUV ανοίγει ένα κεφάλαιο στην αστική κινητικότητα (pics+vid)

Το νέο B03Χ της Leapmotor είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία.

Το ολοκαίνουργιο B03X είναι το μοντέλο που τοποθετεί την Leapmotor στην κατηγορία των ραγδαία αναπτυσσόμενων αμιγώς ηλεκτρικών B-SUV. Σχεδιασμένο για να συνταιριάζει υψηλή τεχνολογία, ευρύχωρη καμπίνα, ευελιξία και καθημερινή πρακτικότητα, το νέο μοντέλο ακολουθεί πιστά τη δέσμευση της Leapmotor για ουσιαστικά προσιτή ηλεκτροκίνηση στο ευρύ κοινό.

Η εξέλιξή του στηρίχτηκε σε τρεις πυλώνες: Τις compact εξωτερικές διαστάσεις, την κορυφαία πρακτικότητα και την υψηλή τεχνολογία. Το συνολικό μήκος είναι 4.270 mm, το πλάτος 1.810 mm και το ύψος 1.635 mm, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 2.605 mm. Με την τέλεια ισορροπία μεταξύ μήκους, ευρυχωρίας και ευελιξίας, το B03X έχει κύκλο στροφής διαμέτρου μόλις 10 m, κάνοντας την οδήγηση στην πόλη και το παρκάρισμα πανεύκολα.

Ο νεανικός σχεδιασμός δίνει ισχυρή αισθητική ταυτότητα, με λεπτομέρειες όπως το εμπρός μέρος που παραπέμπει σε χαμόγελο, οι κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, οι «αιωρούμενες» πίσω κολόνες καθώς και τα πίσω φώτα που επίσης «χαμογελούν».

Το B03X σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή εύκολη. Γι’ αυτό και η καμπίνα έχει ξεκάθαρα ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θέτοντας την άνεση, την υψηλή εργονομία και την ευχρηστία σε πρώτο πλάνο. Το πάτωμα χαρακτηρίζεται από το μεγάλο μεταξόνιο και την επίπεδη σχεδίαση, κάτι που εγγυάται εντυπωσιακή ευρυχωρία. Ενδεικτικά, οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 947 mm για τα γόνατα ενώ το εσωτερικό ύψος για οδηγό-συνοδηγό φτάνει τα 1.009 mm.

Η υψηλή πρακτικότητα φαίνεται σε κάθε σημείο της καμπίνας. Υπάρχουν 33 πολύ εύχρηστοι αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα, ενώ για τις αποσκευές η χωρητικότητα αγγίζει τα 510 lt. Η τιμή αυτή συμπεριλαμβάνει το innovative box, ένα αδιάβροχο και πλενόμενο διαμέρισμα 105 lt κάτω από τον κυρίως χώρο. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, δημιουργείται επίπεδος χώρος 1.605 lt, με συνολικό μήκος που ξεπερνάει τα 2,5 m εάν πέσει και η πλάτη από το κάθισμα του συνοδηγού. Επιπρόσθετα, τα δύο έδρανα των πίσω καθισμάτων μπορούν να ανασηκώνονται ανεξάρτητα σε κατακόρυφη θέση, δημιουργώντας άμεσα χώρο για τη φόρτωση ψηλών αντικειμένων.

Το ταμπλό διατηρεί τη μίνιμαλ φιλοσοφία των υπόλοιπων μοντέλων της μάρκας, έχοντας πολύ καθαρή εικόνα. Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η ποιότητα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα και στα κρυφά σημεία, έχοντας απαλή υφή και περιλαμβάνοντας επενδύσεις OEKO-TEX.

Το ψηφιακό οικοσύστημα του B03X είναι το κορυφαίο της μάρκας. Ονομάζεται Leap OS 4.0 Plus και επωφελείται από τον προηγμένο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155. Το σύστημα αλληλεπιδρά με το χρήστη μέσω μιας μεγάλης κεντρικής οθόνης αφής με διαγώνιο 14,6” και μιας ακόμα 8,8” που εκτελεί χρέη πίνακα οργάνων. Με πολύ γρήγορη απόκριση και εμπειρία που ταυτίζεται με ενός smartphone, το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση με live δεδομένα για την κίνηση και σχεδιασμό του πλάνου φορτίσεων για τα μεγάλα ταξίδια. Δεδομένες θεωρούνται πλέον οι Over The Air αναβαθμίσεις, για αδιάκοπη βελτίωση της εμπειρίας με το αυτοκίνητο.

Το Leapmotor app παίζει το δικό του σημαντικό ρόλο στην εμπειρία χρήσης του B03X, αποτελώντας ασύρματο Bluetooth κλειδί, επιτρέποντας την απομακρυσμένη ενημέρωση για πολλά στοιχεία του αυτοκινήτου, καθώς και την εκτέλεση-προγραμματισμό διαφόρων λειτουργιών. Για παράδειγμα του κλιματισμού και της φόρτισης, καθώς και την αποτύπωση της θέσης του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Πατώντας στην πλέον σύγχρονη γενιά της ηλεκτρικής πλατφόρμας της Leapmotor, η αποδοτικότητα του B03X είναι εξαιρετική, δίνοντας ισχυρές επιδόσεις τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό πεδίο. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ η ανώτατη ταχύτητα είναι 160 km/h και τα 0-100 km/h διαρκούν 8,6”, δείχνοντας δυναμικές επιταχύνσεις που καλύπτουν όλα τα καθημερινά σενάρια.

Στον πυρήνα του αυτοκινήτου βρίσκεται η μπαταρία τεχνολογίας CTC 2.0 Plus (Cell To Chassis). Αυτό σημαίνει πως η συστοιχία είναι ενσωματωμένη στη δομή του B03X, δίνοντας σημαντικά οφέλη όπως το χαμηλό κέντρο βάρους και η υψηλή ακαμψία, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια και εξασφαλίζει συνολικά καλύτερη εμπειρία οδήγησης.

To Β03Χ είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, αμφότερες με κοινό παρονομαστή την τεχνολογία LFP και την υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Η έκδοση EV συνδυάζει χωρητικότητα 39,8 kWh με κινητήρα ισχύος 130 kW (177 HP) και 292 km αυτονομίας στον μικτό κύκλο WLTP. Στην EV Max οι αντίστοιχες τιμές είναι 53 kWh, 145 kW (197 HP) και 382 km αυτονομίας. Και στις δύο περιπτώσεις η μέγιστη ροπή είναι 200 Nm, όπως κοινά είναι και τα νούμερα της επιτάχυνσης 0-100 km/h και της τελικής ταχύτητας.

Κοινό είναι και το χαρακτηριστικό της ταχυφόρτισης 2,5C, κάτι που για την μπαταρία EV Max σημαίνει 133 kW μέγιστης ισχύος φόρτισης, ενώ για την EV 100 kW. Σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση ενέργειας 30-80% γίνεται σε μόλις 16 λεπτά, ενώ στο AC ρεύμα η ισχύς είναι 11 kW.

Το B03X έχει εξελιχθεί επίσης με γνώμονα την κορυφαία ασφάλεια, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Leapmotor σε αυτόν τον τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Υποστηρίζει Αυτόνομη Οδήγηση επιπέδου 2, ενώ διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό όλα τα στοιχεία που σημαίνουν κορυφαία προστασία στον οδηγό, τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Υπάρχουν συνολικά 14 αισθητήρες και κάμερες που συνεργάζονται προκειμένου να σκανάρουν τον περιβάλλοντα χώρο του αυτοκινήτου δίνοντας δεδομένα στα 21 συστήματα ADAS. Το πολύ εξελιγμένο λογισμικό επιτρέπει την ταχύτατη καταγραφή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων, ώστε η συνολική λειτουργία να είναι αφενός αποτελεσματική, αφετέρου ομαλή.

Σε συνδυασμό με την άρτια μελετημένη και ιδιαίτερα στιβαρή δομή του αμαξώματος, το B03X είναι σφαιρικά ασφαλές κάτω από όλες τις συνθήκες, διατηρώντας τον οδηγό και τους επιβάτες άνετους και ήρεμους τόσο στην αστική καθημερινότητα όσο και στα ταξίδια.

Φτιαγμένο για να κάνει τη ζωή πιο εύκολη, το B03X έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στα ηλεκτρικά B-SUV και θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο, με το ασυναγώνιστο value for money που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της μάρκας.