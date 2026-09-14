To μήνυμα των Κλίπερς μετά την τιμωρία της ομάδας: «Θέλω να ζητήσω συγνώμη»

Ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς Στιβ Μπάλμερ απολογήθηκε στους οπαδούς της ομάδας για τις βαρύτατες ποινές που επέβαλε η λίγκα στην ομάδα για την παραβίαση του Salary Cap.

Ο ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά την τιμωρία του ίδιου και της ομάδας του για παραβάσεις του salary cap.

Ο Στιβ Μπάλμερ στο μήνυμά τους στους οπαδούς δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή ενώ ζήτησε συγγνώμη και από τους άλλους ιδιοκτήτες των ομάδων για την αναστάτωση.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Προς τους οπαδούς των Λος Άντζελες Κλίπερς

Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους όσοι συνδέονται με τους Κλίπερς και γι’ αυτό εκφράζω τη βαθιά μου λύπη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, τους εργαζομένους και τους συνιδιοκτήτες ομάδων του NBA για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκάλεσε αυτό το ζήτημα, για το οποίο αναλαμβάνω την ευθύνη ως βασικός ιδιοκτήτης.

Δεσμευόμαστε να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο πίσω μας. Έχουμε ενημερώσει το NBA ότι συμμορφωνόμαστε με τις κυρώσεις που επέβαλε η λίγκα, έχουμε καταβάλει το πρόστιμο και προχωράμε μπροστά. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης, δεν είναι εκεί που θέλω να εστιάσω. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων οφείλουν να στηρίζουν και όχι να προκαλούν αναστάτωση.

Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικές, αλλά εξίσου ισχυρή είναι και η αποφασιστικότητά μας. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την ομάδα μας και να επενδύουμε στην κοινότητά μας. Η εμπιστοσύνη των φιλάθλων μας αποτελεί προτεραιότητά μας. Με το ταλαντούχο ρόστερ μας, το εξαιρετικό προσωπικό και το σαφές όραμά μας, είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και θα αποτελέσουμε έναν οργανισμό για τον οποίο οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να είναι περήφανοι»