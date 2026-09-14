Αποθέωση από τη Σερβία: «Σερίφ το... αφεντικό της Θεσσαλονίκης - Εξαιρετικοί Ζίβκοβιτς και Ούγκρεσιτς»

Αποθέωση από τη Σερβία για τον MVP Εντιαγέ, αλλά και τους Ζίβκοβιτς-Ούγκρεσιτς που φέρνουν χαμόγελα στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Παούνοβιτς.

«Ασπρόμαυρο» βάφτηκε το κλάσικο της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να... καθαρίζει μέσα σε δέκα λεπτά την υπόθεση νίκη, έχοντας ως MVP τους Σερίφ Εντιαγέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Οι συμπατριώτες του αρχηγού του Δικεφάλου «σκάναραν» τα όσα έλαβαν χώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ξεχωρίζοντας τους δύο σκόρερ, αλλά και την εμφάνιση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

«Ο «Σέριφ» του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο… Εντιαγέ. Ο πρώην επιθετικός του Ερυθρού Αστέρα διέλυσε την άμυνα του Άρη, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 2-0», αναφέρει χαρακτηριστικά το MozzartSport, με τον Σενεγαλέζο φορ να εξελίσσεται σε παίκτη των ντέρμπι, αφού είναι ο μοναδικός τα τελευταία 58 χρόνια που σημείωσε χατ τρικ στο περίφημο ντέρμπι του Βελιγραδίου, ενώ προσθέτουν για τον Σενεγαλέζο: «Στο πρώτο ημίχρονο τα πάντα περιστρέφονταν γύρω από τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ερυθρού Αστέρα. Ήταν μία κλασική επίδειξη δύναμης από τον Σενεγαλέζο επιθετικό απέναντι στην άμυνα του Άρη».

Το πρώτο του ντέρμπι της πόλης έζησε και ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, στον οποίο στάθηκαν οι συμπατριώτες του, μαζί με την ηγετική εμφάνιση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

«Πολλούς λόγους για να είναι ικανοποιημένος έχει και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έδειξε την ποιότητά του, ολοκληρώνοντας την αντεπίθεση που ξεκίνησε από το ασφυκτικό πρέσινγκ του Σέριφ Εντιαγέ. Εξαιρετικός ήταν και ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, στο δίδυμο που σχημάτισε με τον Ζαφείρη», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά για τους δύο διεθνείς Σέρβους, οι οποίοι πιθανότατα τις επόμενες μέρες θα βρεθούν στις κλήσεις του Παούνοβιτς, αντιμετωπίζοντας μάλιστα (και) την Ελλάδα.