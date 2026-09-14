ΑΕΚ: Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας για Σκορδίλη και Μπάρτλεϊ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο προς το «Ελ. Βενιζέλος», οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στην ΑΕΚ. Η Ένωση με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως κατά την επιστροφή της ομάδας από το τουρνουά της Ρόδου προς την Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ υπενθυμίζουμε πως δεν αγωνίστηκε στη χθεσινή (13/9) αναμέτρηση με αντίπαλο την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα καθώς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και η κόπωση του ταξιδίου προκάλεσαν την αδιαθεσία του Γάιου Σκορδίλη κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ανάλογα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της «Βασίλισσας», μεταξύ των οποίων και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμένος για σήμερα ιατρικός έλεγχος (στο λαβωμένο γόνατο του Φρανκ) στο Mediterraneo Hospital δεν θα πραγματοποιηθεί».