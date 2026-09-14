«Καπέλο» 0.70 € για κάθε συναλλαγή πληρωμής χρεώνει η ΚΟΕ στους αθλητές

Με απόφαση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στο εξής η υποχρέωση καταβολής εξόδων που αφορούν παράβολα, ανανεώσεις δελτίων, μεταγραφές κοκ θα καταβάλλονται από τους γονείς και όχι από τα σωματεία, όπως συνέβαινε έως και πέρυσι.

Αυτό που δεν είναι ακόμα γνωστό είναι ότι οι καταβολές δεν θα γίνονται απευθείας και δωρεάν στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΕ, αλλά μέσω της εφαρμογής Sportspay, η οποία θα επιβαρύνει τον χρήση με το ποσό των 0.70 ευρώ, για κάθε συναλλαγή πληρωμής.

Τη στιγμή που το κόστος των παραβόλων έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο προ θητείας του νυν προέδρου, Κυριάκου Γιαννόπουλου, αντί η ΚΟΕ να προσπαθήσει να περισταλλούν τα έξοδα των αθλητών, φορτώνει επί της ουσίας και τα λειτουργικά της έξοδα στους γονείς…

Είναι προφανές ότι στην ΚΟΕ έχουν μπερδευτεί ή έχουν ξεχάσει ότι υπηρετούν αφιλοκερδώς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και θεωρούν εαυτούς μάνατζερ, που σκοπός τους είναι να αυξήσουν τα κέρδη στο «μαγαζί»!