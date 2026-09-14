Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με κρούσματα γαστρεντερίτιδας μετά τη Ρόδο!

Με προβλήματα επέστρεψαν οι αποστολές του «τριφυλλιού» και της Ένωσης από τη Ρόδο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η ΑΕΚ έχουν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και υπάρχει έντονη ανησυχία πως θα προκύψουν κι άλλα.

Πιο συγκεκριμένα, από την την πλευρά των «πρασίνων» έχουν «χτυπηθεί», μέχρι στιγμή, 6 μέλη του σταφ, κάποια εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσηλεία.

Ενώ από την Ένωση, όπως ενημέρωσε και η ίδια, Γάιος Σκορδίλης και Φρανκ Μπάρτλεΐ, αλλά και άλλοι παίκτες και μέλη του σταφ έχουν κολλήσει.

Όλα αυτά έχουν φέρει συναγερμό στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, καθώς σε λίγες μέρες οι δύο ομάδες να ταξιδέψουν και πάλι για τη Ρόδο και το Super Cup.