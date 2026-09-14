Ο Ομπαμεγιάνγκ «ισοφάρισε» τον Ιμπραΐμοβιτς

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ εντυπωσίασε σ' ένα ακόμη ματς για τη Λα Κορούνια και ισοφάρισε το ρεκόρ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη La Liga, σκοράροντας στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ εντυπωσίασε σ' ένα ακόμη ματς για τη Λα Κορούνια. Σκόραρε στο 78ο λεπτό με τη Χετάφε, χαρίζοντας στην ομάδα του το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στη Μαδρίτη, διατηρώντας την, ταυτόχρονα, αήττητη στη La Liga μετά από πέντε αγωνιστικές (δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες).

Ο 36χρονος φορ από την Γκαμπόν σκόραρε και στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της φετινής σεζόν στην La Liga, «ισοφαρίζοντας» ένα σπουδαίο ρεκόρ που κρατούσε από το 2009 ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Το εντυπωσιακό σερί του διάσημου φορ, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Ντεπορτίβο το καλοκαίρι, μένοντας ελεύθερος από τη Μαρσέιγ, άρχισε στην πρεμιέρα απέναντι στην Έλτσε και συνεχίστηκε στα παιχνίδια με Μάλαγα, Βαλένθια και Βιγιαρεάλ. Απέναντι στη Χετάφε ήρθε το πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.