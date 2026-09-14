Τα σημεία αναφοράς και οι εκφραστές του Γιαννιώτα

Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι, κάνοντας αυτό που οφείλει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και πάλι βέβαια, έχει να αντιμετωπίσει γραφικότητες. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Είχε την ένταση, έπαιξε με δύναμη, βρήκε τις στιγμές και κέρδισε. Το τελευταίο είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση με όποιον τρόπο. Θεμιτό πάντα, γιατί τελευταία αντιμετωπίζει και τον αθέμιτο.

Ήταν ένα δεκάλεπτο που ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη. Ο Εντιάι δεν κέρδισε απλά το πεντακάθαρο πέναλτι, ήταν και αυτός που το εκτέλεσε. Βλέπετε, στον ΠΑΟΚ ήταν ζήτημα και αυτό.

Ο Σενεγαλέζος, ήταν και αυτός που έκλειψε στη μεσαία γραμμή για να δημιουργήσει με την κάθετη πάσα στον Ζαφείρη, επίθεση τρεις με τρεις. Ο Φαμπιάνο δεν έβαλε το αυτογκόλ, όμως ο κανονικός Ζίφκοβιτς που εμφανίστηκε στη Τούμπα, με μία μπουτιά έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα. Ήταν για 2-0 το ημίχρονο; Μπορεί και για 3-0 αν ο Κολόμπο και οι βοηθοί του έβλεπαν το τρίτο χέρι του Φαμπιάνο σε διάστημα τριών λεπτών. Πως είναι δυνατόν να μην έχει δοθεί αυτό το πέναλτι, ένας θεός ξέρει.

Ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε. Ειδικά στο πρώτο τέταρτο, η επιλογή του Λίσι για τον Ούγκρεσιτς στο 6 δίπλα στον Ζαφείρη, έμπαζε αρκετά. Αν προσθέσουμε και την νευρικότητα πολλών παικτών, η ομάδα δεν τραβούσε. Μετά πάτησε πάνω στις εντάσεις της, πήρε τον έλεγχο, δεν απειλήθηκε μετά την κεφαλιά του Καντεβέρε, βρήκε δύο γκολ.

Με τον Ντιέγκο Κόστα να δίνει ηρεμία στην άμυνα και να είναι πιο αποτελεσματικός από τους προκατόχους του, ο ΠΑΟΚ κράτησε. Ακόμη και στο κακό του διάστημα 65΄με 75΄, δεν δέχτηκε τη μείωση του σκορ.

Ο Γιάκιτς έδειξε με το καλημέρα πως είναι ένας εργάτης πολυτελείας, μπαίνοντας σε εκείνο το σημείο, ενώ στη κερκίδα ήταν ο Μπανζά. Γεμίζει το ρόστερ.

Οι τελευταίες μεταγραφές δίνουν πράγματα. Βλέποντας τον Εντιάι να είναι ένας πλήρης φορ και γνωρίζοντας τι μπορεί να κάνει ο Μπανζά, αρχίζω να σκέφτομαι πως θα γίνει να παίξει ο ΠΑΟΚ με δύο. Σε κάποιες στιγμές θα το κάνει σίγουρα, αλλά δεν το βλέπω μόνιμο.

Για τον ΠΑΟΚ έμειναν δύο παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Ένα στο Περιστέρι για το κύπελλο και ένα στο Αγρίνιο. Στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει πολύ έδαφος. Λιγότερο από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό παρότι είχε χειρότερο πρόγραμμα, μόνο ο Παναθηναϊκός του ξεμύτησε.

Η διακοπή είναι σημαντική γιατί θα είναι η πρώτη φορά που ο Λίσι θα δουλέψει με τους νέους του παίκτες. Όσοι μείνουν βέβαια και δεν θα πάνε στις εθνικές.

Ο Ιταλός πάντως πρέπει να δώσει μία ισορροπία που σήμερα δεν υπάρχει. Τα καλά αποτελέσματα θα δώσουν σίγουρα μεγαλύτερη ηρεμία, αλλά θα πρέπει να κατανοήσει πως ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να δίνουν με ευκολία τον έλεγχο στον αντίπαλο. Ο τελευταίος που φταίει για τις αδυναμίες της ομάδας είναι βέβαια, ας μη το ξεχνάμε.

Ο Άρης έβγαλε μετά το τέλος του αγώνα ανακοίνωση, αλλά δεν άφησε ανοιχτά τα σχόλια για τον κόσμο του. Ο Γρηγορίου δεν δέχτηκε ερωτήσεις και η χώρα στερήθηκε την εκτεταμένη άποψη αυτού του λόγιου.

Για τις φάσεις που επικαλείται, προφανώς και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που ζητάνε. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαμαρτύρεται για άλλο ένα μαρς πέναλτι που δεν του δόθηκε. Το ότι λίγα λεπτά πέτυχε δεύτερο γκολ, δεν σημαίνει πως αυτό το μη σφύριγμα δεν θα μπορούσε να αποβεί καθοριστικό και σήμερα να είχαμε άλλη κουβέντα. Όπως με την Ευρώπη.

Το θέμα βέβαια με τον Άρη έχει κουράσει. Αν πιστεύει πως για να ικανοποιήσει τα νέα – παλιά φιλαράκια του πρέπει να ποντάρει στην επικοινωνία που προσφέρουν οι θεατρινισμοί του Γιαννιώτα, τότε μικραίνει ακόμα περισσότερο ως μέγεθος.

Όσο για αυτό το παιδί, πραγματικά δεν έχω λόγια να το περιγράψω.