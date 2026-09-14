Νέα «δήλωση» από Ζβέρεφ: Θριαμβευτής και στη Νέα Υόρκη! (vids)

Ο Σάσα Ζβέρεφ πέτυχε την έκτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη τον δεύτερο major τίτλο του! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Πολύ δυνατός, πνευματικά και αγωνιστικά, ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, λύγισε τον 23χρονο Αμερικανό (Νο.9) με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 σε 3 ώρες και 33 λεπτά και είναι ο νέος «βασιλιάς» του US Open.

Χρονιά-ορόσημο για τον 29χρονο Γερμανό, κατέκτησε τα δύο πρώτα Grand Slam του (Roland Garros, US Open), ενώ έπαιξε στον πρώτο του τελικό στο Wimbledon και ημιτελικά στο Australian Open. Θα μπορούσε εύκολα να πει κανείς ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της φετινής σεζόν!

Και όλα αυτά, σε μια εποχή που όλοι μιλούσαν για το «δίπολο» Σίνερ-Αλκαράθ και απλά προσπαθούσαν να μαντέψουν ποια majors θα έπαιρνε ο ένας και ποια ο άλλος!

Τελικά, και οι δύο ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς, κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Ζβέρεφ και... τρύπωσε ανάμεσά τους, αφήνοντας από τις πλάτες του το «φορτίο» που είχε ως τοπ παίκτης χωρίς Grand Slam.

Και μπορεί να ήταν ορθάνοιχτος ο δρόμος του και στα δύο major που κέρδισε (δεν συνάντησε παίκτη του Top 20), όμως φάνηκε συνεπής στους τελικούς και μπήκε πλέον στη λίστα με τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών!

Ο Σέλτον, από την άλλη, μπήκε αρκετά αγχωμένος στον αγώνα και όταν βρήκε τον ρυθμό του κατάφερε να ξαναμπεί στο ματς με την κατάκτηση του τρίτου σετ, όμως στο τέταρτο «παραδόθηκε» στον σαφώς ανώτερο αντίπαλό του. Σε βοηθάει η «έδρα» αλλά καμία φορά σου βάζει και επιπλέον πίεση...

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, λοιπόν, ο Μπεν δέχτηκε το μπρέικ από τον Ζβέρεφ και μη μπορώντας να απειλήσει στη συνέχεια το σερβίς του αντιπάλου του, έμεινε πίσω στο σκορ χάνοντας ξανά το σερβίς του στο 5-3.

Στο δεύτερο σετ έγινε μεγάλη, με τον Σέλτον και πάλι να μην καταφέρνει να «χτυπήσει» το σερβίς του Γερμανού και τις διαφορές να λύνονται στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ζβέρεφ ήταν εκπληκτικός και έφτασε πολύ δίκαια στην επικράηση.

Στο τρίτο σετ, ωστόσο, είχαμε... plot twist. Ο Σέλτον γινόταν ολοένα και καλύτερος, την ώρα που ο Ζβέρεφ άρχιζε να παίζει διστακτικά. Μετά την πρώτη του ευκαιρία στο έκτο γκέιμ, ο νεαρός Αμερικανός πίεσε τον τενίστα από το Αμβούργο στο 5-6 και πήρε το σετ, μέσα σε αποθέωση από το Arthur Ashe που επιτέλους μπήκε στο παιχνίδι!

Ο Ζβέρεφ, όμως, έβαλε φρένο σε όλα αμέσως... Πέτυχε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου σετ, άλλο ένα στο έβδομο και «τελείωσε» τον Σέλτον όταν πήρε τις μπάλες στο 5-2. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που αρχικά δεν κατάλαβε ότι είχε κλείσει τον αγώνα!

Μια ονειρεμένη χρονιά για τον Γερμανό και η πρόκληση θα είναι τώρα να διατηρήσει το επίπεδό του και τη νέα σεζόν, ενδεχομένως με τους Σίνερ-Αλκαράθ να δίνουν το «παρών» σε όλα τα μεγάλα ραντεβού!