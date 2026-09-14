Αναστασίου: «Δεν θυμάμαι όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός να έχει τέτοια ποιότητα»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, μετά το τέλος της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Πώς είδε το παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό: «Βγάλαμε αρκετό φόβο στα πρώτα λεπτά, δεν βγάζαμε καθόλου επιθετικότητα, ήμασταν παθητικοί. Τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός, αν επιχειρούσαμε να παίξουμε σε ανοιχτό γήπεδο θα μας τιμωρούσε. Μετά το 20λεπτο κυκλοφορήσαμε τη μπάλα, προσπαθήσαμε. Η δύναμη του Παναθηναϊκού είναι όταν χάνει ο αντίπαλος τη μπάλα.

Βγαίνει εξαιρετικά στην αντεπίθεση κι έτσι δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Το πέναλτι στο τέλος δεν έπρεπε να γίνει, ίσως το έδωσε και λίγο εύκολα ο διαιτητής. Έχουμε ποιότητα και ικανότητα και πιστεύω θα τα πάμε καλά. Αυτός ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα, έχει αυτοπεποίθηση και θέλει να είναι σε όλα τα μας ο απόλυτος κυρίαρχος. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να είμαστε καλύτεροι».

Για το ότι ο Παναιτωλικός πάτησε καλύτερα στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές: «Δεν γίναμε υπερομάδα ξαφνικά. Σημαντικό είναι να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Έχουμε δείξει τρομερή βελτίωση ως ομάδα. Δεν είχαμε ισορροπία στη μεσαία γραμμή στο πρώτο ημίχρονο. Σε κάθε επίθεση που έκανε ο Παναθηναϊκός στο ανοιχτό γήπεδο γινόταν επικίνδυνος. Ουσιαστικά πληρώσαμε και τη κούραση που έβγαλαν αρκετοί παίκτες μας. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε τόσο υψηλή ένταση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον φετινό Παναθηναϊκό: «Θα κάνουμε τακτική ανάλυση; Κάθε ομάδα έχει αδυναμίες, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ποιότητα, όμως παίζει αρκετά ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Δίνουν αρκετούς χώρους και στα μπακ. Για να ξεφύγεις όμως από το πρέσινγκ ψηλά που κάνει, πρέπει κι εσύ να έχεις πολύ ποιότητα. Αυτό όμως είναι υποκειμενικό, όπως το βλέπει ο κάθε προπονητής. Όταν έχει τη μπάλα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος, ακόμα και ο τερματοφύλακάς του μπορεί να παίξει καλά με τη μπάλα στα πόδια».

Για το ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον Παναθηναϊκό: «Είμαι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ανατρέχοντας όσο θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να έχει τόσο πολύ ποιότητα σε όλες τις θέσεις κι αυτό φαίνεται από μόνο του στο γήπεδο. Σήμερα ήταν καθαρά η ποιότητα του Παναθηναϊκού που μας κέρδισε».