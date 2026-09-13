Βαθμολογία Stoiximan Super League: Μόνος στο ρετιρέ και στο +3 ο Παναθηναϊκός, σκαρφάλωσε δεύτερος ο ΠΑΟΚ

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική είναι η εξής:
|1. Παναθηναϊκός
|4
|12
|11-2
|2. ΠΑΟΚ
|4
|9
|9-4
|3. Παναιτωλικός
|4
|9
|7-4
|4. ΟΦΗ
|4
|9
|6-2
|5. AEK
|4
|8
|11-2
|6. Ολυμπιακός
|4
|7
|3-2
|7. Άρης
|4
|6
|5-10
|8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής
|4
|5
|4-6
|9. Καλαμάτα
|4
|4
|6-7
|10. Ατρόμητος
|4
|2
|3-5
|11. Βόλος ELABET
|4
|2
|3-7
|12. Κηφισιά
|4
|2
|2-6
|13. Αστέρας Τρίπολης Aktor
|4
|1
|2-7
|14. Λεβαδειακός
|4
|1
|0-8
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026
19:00: Ατρόμητος - Κηφισιά
19:30: Άρης - Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026
17:00: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
18:00: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ
19:00: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
19:30: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
21:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ