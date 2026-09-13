Βαθμολογία Stoiximan Super League: Μόνος στο ρετιρέ και στο +3 ο Παναθηναϊκός, σκαρφάλωσε δεύτερος ο ΠΑΟΚ

Το τριφύλλι έκανε το 4 στα 4 απέναντι στον Παναιτωλικό και βρίσκεται πια μόνος στην κορυφή, σε απόσταση τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη (2-0) και έπιασε στους 9 βαθμούς Παναιτωλικό και ΟΦΗ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική είναι η εξής: 1. Παναθηναϊκός 4 12 11-2 2. ΠΑΟΚ 4 9 9-4 3. Παναιτωλικός 4 9 7-4 4. ΟΦΗ 4 9 6-2 5. AEK 4 8 11-2 6. Ολυμπιακός 4 7 3-2 7. Άρης 4 6 5-10 8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 4 5 4-6 9. Καλαμάτα 4 4 6-7 10. Ατρόμητος 4 2 3-5 11. Βόλος ELABET 4 2 3-7 12. Κηφισιά 4 2 2-6 13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 4 1 2-7 14. Λεβαδειακός 4 1 0-8 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η) Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 19:00: Ατρόμητος - Κηφισιά 19:30: Άρης - Ηρακλής Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 17:00: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 18:00: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ 19:00: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 19:30: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 21:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ