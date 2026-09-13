MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Μόνος στο ρετιρέ και στο +3 ο Παναθηναϊκός, σκαρφάλωσε δεύτερος ο ΠΑΟΚ

Ποδόσφαιρο
0
Το τριφύλλι έκανε το 4 στα 4 απέναντι στον Παναιτωλικό και βρίσκεται πια μόνος στην κορυφή, σε απόσταση τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη (2-0) και έπιασε στους 9 βαθμούς Παναιτωλικό και ΟΦΗ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική είναι η εξής: 

1. Παναθηναϊκός 4 12 11-2
2. ΠΑΟΚ 4 9 9-4
3. Παναιτωλικός 4 9 7-4
4. ΟΦΗ 4 9 6-2
5. AEK 4 8 11-2
6. Ολυμπιακός 4 7 3-2
7. Άρης 4 6 5-10
8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 4 5 4-6
9. Καλαμάτα 4 4 6-7
10. Ατρόμητος 4 2 3-5
11. Βόλος ELABET 4 2 3-7
12. Κηφισιά 4 2 2-6
13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 4 1 2-7
14. Λεβαδειακός 4 1 0-8

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

19:00: Ατρόμητος - Κηφισιά

19:30: Άρης - Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

17:00: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

18:00: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:30: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός

21:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Μόνος στο ρετιρέ και στο +3 ο Παναθηναϊκός, σκαρφάλωσε δεύτερος ο ΠΑΟΚ