Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το πέναλτι του Καλάμπρια για το 3-0 του Παναθηναϊκού (vid) 13-09-2026 23:33 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Νταβίντε Καλάμπρια 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τζενεμπό στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός ζήτησε και «χτύπησε» αυτός εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 3-0. Το 3-0 του Παναθηναϊκού Φάνηκε από τα πρώτα φιλικά: Οι 3 μεγάλες αλλαγές του Ζοτς στον φετινό Παναθηναϊκό menshouse.gr 10 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας: Το 90% αποτυγχάνει σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ γνώσεων και μνήμης. Εσύ; menshouse.gr Οι εκπλήξεις του Ανδρουλάκη: Επίσημη η μεταγραφή των 2 βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Αμαρτία αυτός ο παίκτης να… χαραμίζεται στην Championship! menshouse.gr Μέσος μισθός 2.800€, το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.: 35.000 Έλληνες ζουν στη χώρα που έχει οργάνωση και συνέπεια menshouse.gr Πατάει το κουμπί ο Αλαφούζος: Oι αγώνες που «κλέβει» από το Magenta TV dailymedia.gr 22 ετών, πάμπλουτη και Ελληνίδα: Ποια είναι η εντυπωσιακή Κατερίνα Δημητριάδη που παντρεύεται ο γιος της Πάμελα Άντερσον (Pics) dailymedia.gr Διέρρευσαν τα 3 πιο ηχηρά ονόματα του κόμματος Σαμαρά instanews.gr Το πέναλτι του Καλάμπρια για το 3-0 του Παναθηναϊκού (vid) SHARE