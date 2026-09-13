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Το πέναλτι του Καλάμπρια για το 3-0 του Παναθηναϊκού (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τζενεμπό στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός ζήτησε και «χτύπησε» αυτός εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 3-0.

Το 3-0 του Παναθηναϊκού

Το πέναλτι του Καλάμπρια για το 3-0 του Παναθηναϊκού (vid)