Το πέναλτι του Καλάμπρια για το 3-0 του Παναθηναϊκού (vid)

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τζενεμπό στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός ζήτησε και «χτύπησε» αυτός εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 3-0.

Το 3-0 του Παναθηναϊκού