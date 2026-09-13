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Τους πέρασε... όλους αλλά αστόχησε ο Τετέι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 69' ο Τετέι πέρασε δύο παίκτες του Παναιτωλικού από αριστερά, αλλά το σουτ που έπιασε βγήκε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Η ευκαιρία του Τετέι

Τους πέρασε... όλους αλλά αστόχησε ο Τετέι (vid)