Τους πέρασε... όλους αλλά αστόχησε ο Τετέι (vid)

Στο 69' ο Τετέι πέρασε δύο παίκτες του Παναιτωλικού από αριστερά, αλλά το σουτ που έπιασε βγήκε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Η ευκαιρία του Τετέι