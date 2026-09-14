Η ΑΕΚ θέλει λύσεις άμεσα

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την άθλια εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τρίπολη και όσα πρέπει να αλλάξει… χθες.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Η ΑΕΚ έπαιξε το πέμπτο εκτός έδρας παιχνίδι της για την τρέχουσα σεζόν και σε αυτό έχει νικήσει μόνο στην Χρυσούπολη, τον αδύναμο Νέστο. Είναι πλέον ένα σημαντικό δείγμα αγώνων, που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αν και στην δική μου κρίση, το μεγαλύτερο ζήτημα, σημαντικότερο ακόμα και από την απώλεια δύο πόντων στην Τρίπολη, είναι η κάκιστη αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Νίκολιτς. Μια ομάδα απροετοίμαστη, δίχως ιδέες, χωρίς βοήθειες από τον πάγκο, που στο τέλος μάλλον πρέπει να αισθάνεται πως πήρε και… έναν πόντο από τον Αστέρα.

Τι είδαμε στην Τρίπολη από την ΑΕΚ; Μια ομάδα πλήρως απροετοίμαστη για όσα θα την περίμεναν. Δηλαδή μια ομάδα που αισθανόταν την πίεση και έπαιζε για την επιβίωση της, άρα κυνηγούσε με πάθος όλες τις μπάλες και δεν άφηνε χώρους ανοιχτούς. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του ματς να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αναμέτρησης. Μια σοφτ, μπλαζέ συμπεριφορά, μια ομάδα που δεν έπαιζε στα κόκκινα και με τρόπο τέτοιο, που αγωνιστικά γινόταν βούτυρο στο ψωμάκι του Αστέρα.

Το πρόβλημα ήταν η ομάδα

Αντιλαμβάνομαι, πως το εύκολο είναι πάντα να ρίξεις τις ευθύνες σε πρόσωπα. Να πέσει το ανάθεμα στον Μουκουντί για το λάθος που έκανε, να τα βάλεις με τον Γιόβιτς για τη διπλή χαμένη ευκαιρία που δεν επιτρέπεται για την κλάση του, να γκρινιάζεις για τα μπακ που έτσι κι αλλιώς είναι κλασικό θέμα συζήτησης. Θα ήταν το εύκολο. Αλλά το ζήτημα για την ΑΕΚ είναι περισσότερο πολύπλοκο και δεν αφορά την κακή ημέρα 1-2 παικτών, αλλά την προσέγγιση όλης της ομάδας που δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, έχοντας κορυφαίο στο ματς τον Μπρινιόλι. Αυτό μόνο του λέει πολλά.

Το μείζον θέμα αφορά την προετοιμασία της ομάδας. Θεώρησαν πως θα είναι εύκολο; Πίστευαν πως θα το πάρουν με τη φανέλα; Ξεγελάστηκαν από την μηδενική βαθμολογική συγκομιδή του Αστέρα Τρίπολης μέχρι τώρα; Εμειναν στα μεγαλεία του Champions League, τόσες μέρες μετά; Μήπως ήταν… κουρασμένοι από το ματς της Ευρώπης; Παιδιά, κάπου είναι και κωμικές αυτές οι κουβέντες. Πρόκειται για επαγγελματίες παίκτες, που ξέρουν καλά και πήραν πολλά μηνύματα εσχάτως, πως βασικός και πρωταρχικός στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ρητορικά ερωτήματα

Αυτά είναι θέματα που πρέπει να λύσει και άμεσα ο Νίκολιτς. Και μαζί, να καθαρίσει το μυαλό του αναφορικά με τις επιλογές και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Διότι, ακόμα και εάν κατανοήσει κάποιος όλες τις επιλογές στην αρχική 11άδα, αν και γεννά ερωτηματικά η επιμονή στην χρησιμοποίηση του Γκατσίνοβιτς, που δεν δικαιολογεί τόσο άπλετη εμπιστοσύνη με τις εμφανίσεις του, δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι συνέβη με τις αλλαγές. Δεν μπορείς να εξηγήσεις πρώτα απ’ όλα, γιατί ξαφνικά το ρόστερ της ΑΕΚ μοιάζει να περιορίζεται σε 14-15 ποδοσφαιριστές.

Πως είναι δυνατόν με τόσο κάκιστη μέρα του Μάριν και μια τεράστια τρύπα στη μεσαία γραμμή σε όλο το παιχνίδι, να μην παίρνει ούτε λεπτό συμμετοχής ο Βιτάλις ή ο Κάιρινεν. Πως είναι δυνατόν να υπάρχει τεράστιο ζήτημα στη δημιουργία από τα άκρα και να μην παίρνει χρόνο ο Ζούμπκοφ; Πως είναι δυνατόν να παίζεις με… δυόμιση φορ και να μην μπαίνει στο ματς ο Λυκογιάννης, που μπορεί να φέρνει την μπάλα σωστά στην περιοχή, σίγουρα καλύτερα από κάθε άλλο μπακ της ΑΕΚ; Ρητορικά ερωτήματα, αλλά που πρέπει να απαντήσει άμεσα η ίδια η ΑΕΚ.

Θα κερδίσει αν αλλάξει

Γίνεται εύκολα κατανοητό, πως ένα ματς μπορεί εύκολα να χαλάσει. Ειδικά εάν δεν είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος για όσα θα αντιμετωπίσεις, δεν υπάρχει κουμπί που να το γυρίσεις και να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι πως η ΑΕΚ πρέπει να βρει άμεσα τις λύσεις και να ανοίξει την βεντάλια των επιλογών που η ίδια έκανε στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και η ίδια έκρινε πως είναι ικανοποιητική για να βγει ο αριθμός αγώνων μέχρι τον Γενάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ.

Ακούω και διαβάζω πολλά για χαμένο πρωτάθλημα, για… ταγμένους τίτλους και άλλα πολλά, που είναι και αστείο να μπαίνουν σε σοβαρή κουβέντα. Είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σημαντικό μπουστάρισμα από το γρήγορο φορμάρισμα του για να είναι έτοιμος στην Ευρώπη, εκμεταλλεύθηκε το βατό πρόγραμμα, κάποιες αβάντες από την διαιτησία και έχει πάρει κεφάλι. Ακόμα Σεπτέμβρη μήνα είμαστε. Κανένα πρωτάθλημα δεν χάθηκε, κανένας αντίπαλος, ούτε ο Ολυμπιακός βέβαια, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι τελειωμένοι από την διεκδίκηση.

Η ΑΕΚ πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο, επειδή είχε το πληρέστερο ρόστερ, τις μεγαλύτερες αντοχές και τις πιο πειστικές λύσεις στα αγωνιστικά ζητήματα που ανέκυπταν. Δεν είχε εμμονές, άλλαξε καταστάσεις που δεν δούλευαν, βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν. Αν τώρα μείνει εγκλωβισμένη σε όσα δείχνει να την «πνίγουν», θα χάσει το τρένο. Αν βρει άμεσα τις λύσεις, θα είναι εκεί ως το φινάλε. Αλλά φαίνεται πολύ απλό και καθαρό, πως ένα από τα πρώτα που πρέπει να δει, είναι η αναθεώρηση κάποιων επιλογών που έχει στο ρόστερ και τον τρόπο αξιοποίησης τους.