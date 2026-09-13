Νίστρουπ: «Έπρεπε να σκοράρουμε περισσότερο - Θέλουμε να κερδίζουμε παντού»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Παναιτωλικού έμεινε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, λέγοντας πάντως πως οι παίκτες του θα έπρεπε να είναι πιο κυνικοί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Ήταν μία ωραία εμφάνιση, με 11 εναντίον 11 χωρίς κόκκινες κάρτες. Θα έπρεπε να σκοράρουμε περισσότερο. Ήμασταν κινητικοί σε όλο το ματς εκτός από κάποια μικρά διαστήματα. Είχαμε τον έλεγχο, χρειάζονται κάποιες μικρές βελτιώσεις, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι.

Είναι πολύ καλύτερο το να κερδίζεις. Θέλουμε να κερδίζουμε παντού. Έχουμε το 4/4, αλλά είναι ο δρόμος είναι μακρύς. Πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια μας να μείνουν στο έδαφος και να μείνουμε προσηλωμένοι»