Πρώτος και καλύτερος, μόνος και με ισοπεδωτική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός χόρτασε τον κόσμο γκολ, ευκαιρίες βγάζοντας από την κορυφή τον Παναιτωλικό. Φτωχό το 3-0, μπορούσε και 6 γκολ το «Τριφύλλι» που έχει πάρει μπροστά για τα καλά.

Στο... ντέρμπι κορυφής των μοναδικών ομάδων που είχαν το απόλυτο στις 3 πρώτες αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σαφώς ανώτερος, κυριάρχησε ολοκληρωτικά και έφτασε σε μια άνετη νίκη που τον άφησε μόνο πρώτο στον βαθμολογικό πίνακα.

Το γρήγορο γκολ του Ταμπόρδα απέβαλε το όποιο άγχος μπορεί να είχαν οι «πράσινοι», με την σουτάρα του Ουναΐ να... σφραγίζει τη νίκη και να δίνει πανηγυρικό τόνο σε μια όμορφη βραδιά στο ΟΑΚΑ, στο οποίο έδωσε ξεχωριστό χρώμα και η παρουσία οπαδών του Παναιτωλικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Νίστρουπ διαχειρίστηκε με χαρακτηριστική ευκολία το προβάδισμα, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά καθόλου και ο Καλάμπρια με πέναλτι έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα. Οι «πράσινοι» έφτασαν έτσι τους 12 βαθμούς στις πρώτες 4 αγωνιστικές, στέλνοντας... ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ άλλαξε σχηματισμό και επανέφερε το 4-2-3-1, με την πεντάδα των Πένια, Κυριακόπουλου, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι και Καλάμπρια να μένει αμετάβλητη. Παρτενέρ του Καμαρά στα χαφ ήταν ο Λούζα, με την τριπλέτα των Ουναΐ, Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς.

Όσον αφορά τον Γιάννη Αναστασίου, επέλεξε τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια, με τους Αποστολόπουλο, Στάγιτς, Γκράναθ και Μαυρία από αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα. Τα χαφ ήταν οι Εράκοβιτς και Σατσιάς, με τους Τζενεπό, Μπάσι και Άλεξιτς πίσω από τον προωθημένο Μεχία.

Βρήκε γκολ από νωρίς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε ορεξάτος στον αγωνιστικό χώρο και θέλησε να εκμεταλλευτεί την ώθηση του κόσμου του, απειλώντας για πρώτη φορά στο τρίτο λεπτό. Ο Ουναΐ απέφυγε με υπέροχο τρόπο τον αντίπαλό του και έκανε το σουτ από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Στο 12’ ήταν η σειρά του Ταμπόρδα να δοκιμάσει το πόδι του, έξω από τα όρια της περιοχής, αλλά να σημαδεύει αρκετά ψηλά.

Το γρήγορο γκολ που ήθελαν οι «πράσινοι» ήρθε τελικά στο 14’, με… δράστη για ακόμα ένα παιχνίδι τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Σε μια υπέροχη λάτιν συνεργασία, ο Αντίνο έβγαλε την σέντρα από αριστερά και ο Ταμπόρδα πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Κουτσερένκο, αποβάλλοντας το όποιο άγχος μπορεί να είχε η ομάδα του.

Το «καθάρισε» μέσα σε αποθέωση ο Ουναΐ

Λίγα λεπτά μετά, στο 20’, ο σκόρερ άφησε την θέση του στον Λιβάι Γκαρσία, αφού αισθάνθηκε ενόχληση στον προσαγωγό και κρίθηκε σκόπιμο να μην υπάρξει κανένα ρίσκο με την περίπτωσή του. Σε αναγκαστική αλλαγή προχώρησαν πάντως και οι φιλοξενούμενοι, αφού στο 30’ ο Σατσιάς άφησε την θέση του στον Εστέμπαν. Στο ίδιο λεπτό ο Ουναΐ έκανε ωραία σέντρα για τον Καλάμπρια, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε και ο Λιβάι Γκαρσία σημάδεψε ψηλά άουτ από πλεονεκτικό σημείο.

Ο Ντέσερς αστόχησε από καλό σημείο με κεφαλιά στο 36’ και 3 λεπτά μετά ο Αζεντίν Ουναΐ συνδέθηκε με τα δίχτυα για πρώτη φορά στην δεύτερη θητεία του στο «Τριφύλλι». ο Μαροκινός αρτίστας πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, διένυσε κάποια μέτρα και με άψογο σουτ με το δεξί δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη των «πράσινων».

Στο 42’ λίγο έλειψε να έρθει και το 3-0, με τον έτερο Μαροκινό, Ιμράν Λούζα, να κάνει ένα καταπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή αλλά την μπάλα να κοντράρει και να περνάει ελάχιστα δίπλα από την εστία. Στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Αντίνο έβγαλε υπέροχη κάθετη στον Ντέσερς, αυτός πέρασε και τον τερματοφύλακα και πλάσαρε προ κενής εστίας, όμως ο Γκράναθ με εκπληκτικό τάκλιν του στέρησε το γκολ, διατηρώντας έτσι το 2-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Έπεσε ο ρυθμός, διατήρησε το προβάδισμα το «Τριφύλλι»

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Αναστασίου έβαλε τον Νακάμπα αντί του Άλεξιτς, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 47’ με τον Κυριακόπουλο. Ο αριστερός μπακ του «Τριφυλλιού» βρήκε χώρο και έκανε το σουτ, αλλά ο Κουτσερένκο μπλόκαρε εύκολα. Πέντε λεπτά μετά οι γηπεδούχοι είχαν μια ακόμα καλή στιγμή, με τον Ντέσερς να στρώνει την μπάλα στον Ουναΐ αλλά τον Μαροκινό να σημαδεύει πολύ ψηλά. Στο 53’ απείλησε και ο Ντέσερς, ο οποίος βρήκε την μπάλα στο σουτ του Λιβάι Γκαρσία και ανάγκασε σε νέα απόκρουση τον Κουτσερένκο.

Οι αλλαγές του Παναιτωλικού συνεχίστηκαν στο 56’, με τους Μπάτζι και Οπόκου να αντικαθιστούν τους Μεχία και Εράκοβιτς, με τον Νίστρουπ να ρίχνει με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα τον Τετέι αντί του Ουναΐ και τον Κάνγκουα αντί του Λούζα. Με το… καλησπέρα μάλιστα ο χαφ από την Ζάμπια έκανε μια εξαιρετική ενέργεια και έδωσε στον Ντέσερς, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει εστία.

Στο 63’ ο Προδρομίτης αντικατέστησε τον Μαυρία, με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν, με τον «Τίτορμο» να έχει την δική του στιγμή στο 68’, όταν ο Τζενεπό έκανε ωραία ενέργεια και σούταρε από πλάγια θέση στην περιοχή, με τον Πένια να μπλοκάρει. Δευτερόλεπτα μετά μάλιστα οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το 3-0 με τον Τετέι, ο οποίος μετά από εξαιρετική προσπάθεια δεν κατάφερε να βρει στόχο με το αριστερό. Οι «πράσινες» αλλαγές ολοκληρώθηκαν στο 76’, με τον Τσάπρα να αντικαθιστά τον Ντέσερς και τον Πελίστρι τον Αντίνο.

Πάτησε... γκάζι αλλά και έφτασε στο 3-0 το «Τριφύλλι»

Στην τελική ευθεία του αγώνα ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά το… γκάζι, χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες με Πελίστρι (80’) και Κάνγκουα (81’). Στο 83' ο Τσάπρας (που αγωνιζόταν ως χαφ) δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα και να βγει σε τετ-α-τετ με τον Κουτσερένκο, ενώ ο τερματοφύλακας των Αγρινιωτών σταμάτησε στο 85’ τόσο τον Λιβάι Γκαρσία, όσο και τον Τετέι. Λίγο πριν την συμπλήρωση των 90 λεπτών οι οπαδοί του «Τριφυλλιού» φώναξαν ρυθμικά το όνομα του... Μεντιλίμπαρ (προφανώς για πικάρισμα στον Ολυμπιακό), με τον Καλάμπρια να κερδίζει στις καθυστερήσεις πέναλτι και να αναλαμβάνει ο ίδιος την εκτέλεση, για το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά, Λούζα (60' Κάνγκουα), Ουναΐ (60' Τετέι), Ταμπόρδα (20' Λιβάι Γκαρσία), Αντίνο (76' Πελίστρι), Ντέσερς (76' Τσάπρας).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (63' Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς (30' Εστέμπαν), Εράκοβιτς (57' Οπόκου), Μπάσι, Άλεξιτς (46' Νακάμπα), Τζενεπό, Μεχία (57' Μπάτζι).