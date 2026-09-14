H Aτλέτικο πέρασε από την έδρα της Σοσιεδάδ με τρία γκολ στο φινάλε

Μπορεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης να ήταν στο μηδέν για 84 λεπτά, ωστόσο η ομάδα του Σιμεόνε κατάφερε να βρει δίχτυα τρεις φορές μέσα σε έντεκα λεπτά κι έφυγε θριαμβεύτρια από τη χώρα των Βάσκων.

Τρία γκολ στο φινάλε (πέναλτι του Γκριμάλντο στο 84′ και δύο γκολ από τους Ντέιβιντ και Σιμεόνε στο 90′ και 90’+5′) χάρισαν το σπουδαίο “διπλό” στην Ατλέτικο Μαδρίτης στην χώρα των Βάσκων, με 3-0 επί της Σοσιεδάδ, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 5ης αγωνιστικής της LaLiga.

Πάρα πολύ σημαντικό, τόσο από βαθμολογικής, όσο και από ψυχολογικής άποψης ήταν το αποψινό “τρίποντο” για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Μια νίκη… ηρεμίας θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς, μετά τις διαδοχικές ήττες που είχαν οι “ροχιμπλάνκος” σε πρωτάθλημα (3-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο) και Champions League (2-1 από τη Λίβερπουλ), στην πρεμιέρα της League Phase.