Γιάκιτς: «Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην Τούμπα - Ο Γιαννούλης με έπεισε να έρθω στον ΠΑΟΚ»

Για τις πρώτες εντυπώσεις του από την Τούμπα και γενικότερα από τον ΠΑΟΚ μίλησε ο Κρίστιαν Γιάκιτς μετά την νίκη με 2-0 απέναντι στον Άρη, ενώ αναφέρθηκε στην επικοινωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη που τον έπεισε να έρθει στον Δικέφαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ντέρμπι: «Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, με γεμάτο το γήπεδο. Έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι και το κάναμε. Είμαι χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου και βρίσκομαι εδώ».

Για την αγωνιστική κατάσταση του: «Το τελευταίο παιχνίδι μου ήταν πριν τέσσερις μήνες, δεν βρίσκομαι ακόμα στο 100%. Θα βελτιωθώ και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας: «Έχω βιώσει την ατμόσφαιρα της Τούμπας, όταν έπαιζα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μου είχε μιλήσει ο Γιαννούλης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, δεν μου ήταν έκπληξη. Ήταν εντυπωσιακοί και είμαι ενθουσιασμένος να παίζω σε μία τέτοια ατμόσφαιρα.

Ο Γιαννούλης μου είπε καλά πράγματα για τον σύλλογο και είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, ήθελα να έρθω».