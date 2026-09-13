Κριτική παικτών Άρη: Πάλεψε μόνος του ο Γιαννιώτας

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ

Βέλιο 6: Κάπως ασταθής στις τοποθετήσεις του ο κίπερ του Άρη. Δεν φέρει ευθύνη σστα γκολ.

Φαντικά 6: Κάπως ξεχασιάρης στις επιστροφές του στην άμυνα. Δεν βοήθησε με καθαρό μυαλό στην επίθεση.

Σούταλο 6: Όχι ο αρνητικός των δύο στόπερ. Ο Σούταλο έκανε πιο μεστό παιχνίδι από άλλες φορές, όμως του κόστισε αρκετά ο συμπαίκτης του.

Φαμπιάνο 4: Ο αρνητικός πρωταγωνιστής του γηπέδου. Αρκετά λάθη, χέρια και παραλίγο ένα αυτογκόλ. Ο Βραζιλιάνος δεν ήταν στην μέρα του.

Ρίτσαρντς 6: Αρκετά θετικός στο κομμάτι που του αναλογούσε. Δεν φέρει ευθύνη για την ήττα.

Ράσιτς 5: Ο Σέρβος ήταν θετικός στο ανασταλτικό, όμως πολύ αρνητικός δημιουργικά, χάνοντας πολλά ριμπάουντ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και "πουλώντας" χρήσιμες μπάλες.

Γένσεν 7: Ίσως στους τρειςωκαλύτερους παίκτες του Άρη. Όμως δεν ήταν αρκετή η παρουσία του στο γήπεδο για να απειλήσει η φιλοξενούμενη ομάδα.

Καντεβέρε 6: Ήταν μέσα στις φάσεις, όμως εκτελεστικά δεν άγγιξε τα επιθυμητά επίπεδα.

Γκαρέ 6: Νωθρός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Αργεντίνος δεν μπόρεσε να δημιουργήσει από τα δεξιά.

Γιαννιώτας 8: Ο κορυφαίος του Άρη. Κερδισμένες μονομαχίες, άντεξε στα μαρκαρίσματα, έδωσε ψυχή, όμως, όλως παραδόξως ο Άρης δεν έπαιξε τόσο από την πλευρά του.

Μπασίρου 5: Αρνητικός σε κάθε μπιλντ απ του Άρη, με λάθη και κακές επιλογές. Θετικός ανασταλτικά.

Αναπληρωματικοί:

Μανού Γκαρθία 5: Απών από τις περισσότερες φάσεις. Κακό παιχνίδι από τον Ισπανό

Κουαμέ: Δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου

Παλάσιος: Δεν αγωνίστηκε πολύ και δεν μπορεί να κριθεί

Μορόν 7: Πήρε μονομαχίες, είχε τις στιγμές του, όμως έμοιαζε πολύ μόνος στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πετρίς: Θετικός όσο αγωνίστηκες