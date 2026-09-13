Κριτική παικτών Άρη: Πάλεψε μόνος του ο Γιαννιώτας

Βέλιο 6: Κάπως ασταθής στις τοποθετήσεις του ο κίπερ του Άρη. Δεν φέρει ευθύνη σστα γκολ.
Φαντικά 6: Κάπως ξεχασιάρης στις επιστροφές του στην άμυνα. Δεν βοήθησε με καθαρό μυαλό στην επίθεση.
Σούταλο 6: Όχι ο αρνητικός των δύο στόπερ. Ο Σούταλο έκανε πιο μεστό παιχνίδι από άλλες φορές, όμως του κόστισε αρκετά ο συμπαίκτης του.
Φαμπιάνο 4: Ο αρνητικός πρωταγωνιστής του γηπέδου. Αρκετά λάθη, χέρια και παραλίγο ένα αυτογκόλ. Ο Βραζιλιάνος δεν ήταν στην μέρα του.
Ρίτσαρντς 6: Αρκετά θετικός στο κομμάτι που του αναλογούσε. Δεν φέρει ευθύνη για την ήττα.
Ράσιτς 5: Ο Σέρβος ήταν θετικός στο ανασταλτικό, όμως πολύ αρνητικός δημιουργικά, χάνοντας πολλά ριμπάουντ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και "πουλώντας" χρήσιμες μπάλες.
Γένσεν 7: Ίσως στους τρειςωκαλύτερους παίκτες του Άρη. Όμως δεν ήταν αρκετή η παρουσία του στο γήπεδο για να απειλήσει η φιλοξενούμενη ομάδα.
Καντεβέρε 6: Ήταν μέσα στις φάσεις, όμως εκτελεστικά δεν άγγιξε τα επιθυμητά επίπεδα.
Γκαρέ 6: Νωθρός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Αργεντίνος δεν μπόρεσε να δημιουργήσει από τα δεξιά.
Γιαννιώτας 8: Ο κορυφαίος του Άρη. Κερδισμένες μονομαχίες, άντεξε στα μαρκαρίσματα, έδωσε ψυχή, όμως, όλως παραδόξως ο Άρης δεν έπαιξε τόσο από την πλευρά του.
Μπασίρου 5: Αρνητικός σε κάθε μπιλντ απ του Άρη, με λάθη και κακές επιλογές. Θετικός ανασταλτικά.
Αναπληρωματικοί:
Μανού Γκαρθία 5: Απών από τις περισσότερες φάσεις. Κακό παιχνίδι από τον Ισπανό
Κουαμέ: Δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου
Παλάσιος: Δεν αγωνίστηκε πολύ και δεν μπορεί να κριθεί
Μορόν 7: Πήρε μονομαχίες, είχε τις στιγμές του, όμως έμοιαζε πολύ μόνος στις περισσότερες περιπτώσεις.
Πετρίς: Θετικός όσο αγωνίστηκες