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To OAKA... φώναξε γκολ, ο κεραυνός του Λούζα όμως πέρασε άουτ για χιλιοστά! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μια ανάσα από το 3-0 ο Παναθηναϊκός, σχεδόν όλο το γήπεδο πίστεψε πως η μπάλα πήγε... μέσα, ο κεραυνός του Λούζα ωστόσο λίγα λεπτά μετά το γκολ του Ουνάι, πέρασε άουτ για... χιλιοστά!

Δείτε εδώ τη φάση:

To OAKA... φώναξε γκολ, ο κεραυνός του Λούζα όμως πέρασε άουτ για χιλιοστά! (vid)