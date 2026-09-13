To OAKA... φώναξε γκολ, ο κεραυνός του Λούζα όμως πέρασε άουτ για χιλιοστά! (vid)

Μια ανάσα από το 3-0 ο Παναθηναϊκός, σχεδόν όλο το γήπεδο πίστεψε πως η μπάλα πήγε... μέσα, ο κεραυνός του Λούζα ωστόσο λίγα λεπτά μετά το γκολ του Ουνάι, πέρασε άουτ για... χιλιοστά!

Δείτε εδώ τη φάση: