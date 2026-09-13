Επιστροφή στις νίκες για Νάπολι και Λέτσε! (vids)

Η Νάπολι και η Λέτσε «έσβησαν» τα αρνητικά σερί δύο ηττών.

Η Νάπολι χρειαζόταν πάση θυσία το «τρίποντο» απέναντι στην Μπολόνια, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, και το πήρε. «Δράστης» γι' αυτό ήταν ο Στάνισλαβ Λομπότκα, ο οποίος πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 66' και χάρισε τη μεγάλη νίκη με 1-0. Τέταρτο ματς χωρίς τους τρεις βαθμούς για τους «ροσομπλού», που παραμένουν στον... πάτο της βαθμολογίας!

Με πρωταγωνιστή τον Λασανά Κουλιμπαλί, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, η Λέτσε νίκησε τη Μόντσα με 3-2 στο «Stadio Via del Mare», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Serie A, επιστρέφοντας στις νίκες από δύο σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι πήραν ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Κουλιμπαλί (3', 21') και Τιάγκο Γκάμπριελ (10'), ενώ η Μόντσα μείωσε με τα τέρματα των Μάνγκας (20') και Σεμπάγιος (89'), παραμένοντας στον πόντο και την 18η θέση, ενώ η Λέτσε «έπιασε» τη Νάπολι και την Αταλάντα στην 9η.

Τα highlights του Νάπολι - Μπολόνια 1-0 και Λέτσε - Μόντσα 3-2: