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Ξανά αυτός! Ταμπόρδα και 1-0 ο Παναθηναϊκός, πάλι με κεφαλιά! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αντίνο σέντραρε εξαιρετικά, ο Ταμπόρδα που εξελίσσεται σε δεινό... κεφαλοσφαιριστή, άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό, με το τρίτο του φετινό γκολ!

Δείτε το εδώ:

Ξανά αυτός! Ταμπόρδα και 1-0 ο Παναθηναϊκός, πάλι με κεφαλιά! (vid)