Ξανά αυτός! Ταμπόρδα και 1-0 ο Παναθηναϊκός, πάλι με κεφαλιά! (vid)

Ο Αντίνο σέντραρε εξαιρετικά, ο Ταμπόρδα που εξελίσσεται σε δεινό... κεφαλοσφαιριστή, άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό, με το τρίτο του φετινό γκολ!

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