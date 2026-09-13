Η κριτική της ΑΕΚ: Μοιραίοι Μουκουντί-Γιόβιτς, σε μια συνολικά προβληματική εμφάνιση 

Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ ισόπαλη (1-1) αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη

Μπρινιόλι 9

Έσωσε την ΑΕΚ σε μια-δύο περιπτώσεις στο πρώτο μέρος με σημαντικές επεμβάσεις, ενώ το ίδιο έπραξε και στην επανάληψη καθώς έβαλε δυο μεγάλα στοπ σε σουτ του Μέντες. Στο γκολ του Μπαρτόλο δεν φέρει ευθύνη, ένας από τους λίγους που παρουσίασε σήμερα ίδια επίπεδα συγκέντρωσης με αυτά της Τρίτης.

Ρότα 6

Θετικό πρόσημο παίρνει και ο διεθνής μπακ που τα έδωσε όλα. Προσπάθησε έκανε πολλά χιλιόμετρα, έδωσε μάχες και φυσικά είναι αυτός που που δημιουργεί το γκολ.

Μουκουντί 3

Μοιραίος για την ΑΕΚ. Έκανε δώρο την ισοφάριση στον Αστέρα με ένα πολύ σοβαρό λάθος αλλά γενικότερα δεν πατούσε καλά στο γήπεδο χάνοντας τη θέση του και τα μαρκαρίσματα.

Ρέλβας 5

Σε πολύ μέτρια επίπεδα και η απόδοση του Πορτογάλου όπως και τα επίπεδα συγκέντρωσης του. Έκανε λάθη με την μπάλα στα πόδια και δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του.

Πήλιος 5

Έμεινε χαμηλά σε απόδοση. Αμυντικά είχε σοβαρά ζητήματα καθώς δεν κρατούσε την θέση του, ενώ όταν ανέβαινε ψηλά είχε κατά βάση λάθος επιλογές. Κακή εμφάνιση.

Αριάγκα 4

Εντελώς εκτός κλίματος αγώνα. Πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια, πολλές λάθος τοποθετήσεις και αχρείαστα μαρκαρίσματα. Δεν δικαίωσε τον Νίκολιτς.

Μαρίν 6

Έμοιαζε κουρασμένος και σίγουρα τα επίπεδα ενέργειας και συγκέντρωσης που έβγαλε δεν είχαν καμία σχέση με αυτά με τη ΛΑΣΚ. Πάλεψε όσο μπορούσε για... δυο στο πρώτο μέρος όσο ήταν μέσα ο Αριάγκα, στην επανάληψη ανέβηκε κάπως με τον Μάγερ δίπλα του,. ωστόσο δημιουργικά έμεινε χαμηλά.

Μάγερ 6

Έπαιξε στην κλασική του θέση δεξιά και συνέκλινε συνεχώς. Ο Αστέρας τον είχε διαβάσει και τον έπαιζε κοντά και τον μπλόκαρε σε μεγάλο βαθμό. Το γκολ βέβαια ξεκινά από τα πόδια του, ενώ είχε και μερικές ακόμα ωραίες ενέργειες όπως τον έτοιμο γκολ που δίνει στο φινάλε στον Γιόβιτς. Είχε και λάθη βέβαια ο Κροάτης προϊόν της κούρασης.

Γκατσίνοβιτς 5

Μπήκε με όρεξη, πήρε προσπάθειες αλλά οι περισσότερες έμειναν στη μέση. Όσο περνούσε η ώρα έπεφτε η απόδοση του και στην επανάληψη νωρίς νωρίς αντικαταστάθηκε.

Γιόβιτς 3

Σκιά του εαυτού του. Δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο πνευματικά και αγωνιστικά και ουσιαστικά τα έκανε όλα λάθος. Στο τέλος είναι και μοιραίος, καθώς δεν είχε τη στοιχειώδη σοβαρότητα και συγκέντρωση να εκτελέσει σωστά από κοντά σε δυο περιπτώσεις.

Ζίνι 5

Ήταν μαχητικός, δημιούργησε ρήγματα με την ταχύτητα του όμως υπήρχαν και στιγμές που εξαφανιζόταν από το γήπεδο. Ίσως δεν υπήρχε και τρόπος αξιοποίησης του, έδωσε πράγματα αλλά είχε και ζητήματα.

Οι αλλαγές

Κοϊτά 6

Ήταν η αλλαγή που βελτίωσε την ΑΕΚ μαζί με την μετατόπιση του Μάγερ στον άξονα. Ο Κοϊτά έδωσε ενέργεια, έφερε ταχύτητα, πήγε στο ένας με έναν αλλά οι προσπάθειες του έμειναν σχεδόν όλες στη μέση.

Βάργκα 5

Η ΑΕΚ απέκτησε σημείο αναφοράς με αυτόν στην περιοχή αλλά δεν τροφοδοτήθηκε σωστά και δεν μπόρεσε να γίνει και απειλητικός.

Μάνταλος 4

Ο Νίκολιτς τον έφερε στο ματς για να φέρει ασφάλεια στις πάσες και την μπάλα ωραία στην περιοχή αλλά δεν προσέφερε κάτι, είχε μόνο λάθη στα λίγα λεπτά που μπήκε.