Παθιασμένος Κόντης στο Φάληρο: «Πάντα ψηλά ο πήχης, για τη νίκη και με τη Χόφενχαϊμ» (vid)

Ο προπονητής του ΟΦΗ μπήκε... φτιαγμένος στα αποδυτήρια μετά το 0-1 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η παθιασμένη ομιλία του Χρήστου Κόντη και το σύνθημα ενόψει Χόφενχαϊμ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για έναν συγκεκριμένο λόγο. Γιατί ότι σας λέμε εμείς οι προπονητές, το κάνετε. Ό,τι σας λέμε το εφαρμόζετε στο γήπεδο. Αυτό είναι το καλύτερο για έναν προπονητή. Να έχει παίκτες που είναι συγκεντρωμένους, παίκτες που θέλουν να βελτιωθούν, να προοδεύσουν στη ζωή τους, στην ποδοσφαιρική τους ζωή.



Κάθε μέρα, κάνοντας τέτοια βήματα, μεγαλώνουμε. Καταλάβατε σήμερα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν. Κανέναν. Αν είμαστε ενωμένοι, κανέναν. Πιστεύω ότι έχουμε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα του ενός. Έχουμε ένα σύνολο, ένα γκρουπ που αποδίδει στο γήπεδο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Να ανεβάσουμε ψηλότερα τον πήχη. Πάντα ψηλότερα ο πήχης. Πρέπει να πάρουμε την πρώτη μας ευρωπαϊκή νίκη σε ομίλους, απέναντι στη Χόφενχαϊμ, στην έδρα μας».