Εξήγησε η Premier League γιατί μέτρησε κανονικά το γκολ του Χάαλαντ

Θύελλα συζητήσεων έχει... ξεσηκώσει το γκολ που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Σίτι, με την Premier League να εξηγεί επίσημα την απόφαση να μετρήσει κανονικά το γκολ του Χάαλαντ.

Όπως αναφέρεται, το VAR εξέτασε την αρχική απόφαση και έκρινε πως ο Νορβηγός βρισκόταν σε κανονική θέση, εξετάζοντας μάλιστα και τη θέση του Φερνάντες, ο οποίος ήταν σε θέση οφσάιντ μεν, όμως δεν έκανε επαφή με την μπάλα και έτσι δεν επηρέαζε τη φάση.

Με αυτά και με αυτά, το γκολ του Χάαλαντ μέτρησε κανονικά και αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στη Σίτι ένα «χρυσό» διπλό μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».