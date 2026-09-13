Εξήγησε η Premier League γιατί μέτρησε κανονικά το γκολ του Χάαλαντ

Όπως αναφέρεται, το VAR εξέτασε την αρχική απόφαση και έκρινε πως ο Νορβηγός βρισκόταν σε κανονική θέση, εξετάζοντας μάλιστα και τη θέση του Φερνάντες, ο οποίος ήταν σε θέση οφσάιντ μεν, όμως δεν έκανε επαφή με την μπάλα και έτσι δεν επηρέαζε τη φάση.
Με αυτά και με αυτά, το γκολ του Χάαλαντ μέτρησε κανονικά και αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στη Σίτι ένα «χρυσό» διπλό μέσα στο «Ολντ Τράφορντ».
🚨💬 OFFICIAL: “VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) September 13, 2026
“The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball.”#MUFC…