Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΥΡΩΠΗ Ασταμάτητος Παυλίδης! (vid) 13-09-2026 21:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Έλληνες στο Εξωτερικό ΟΜΑΔΕΣ Benfica ΠΡΟΣΩΠΑ Βαγγέλης Παυλίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε τυχερός και ισοφάρισε (1-1) για την Μπενφίκα, στο μισάωρο του αγώνα με τη Ζιλ Βισέντε. Δείτε το 13ο γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη σε 11 εμφανίσεις με την Μπενφίκα, φέτος: 10 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας: Το 90% αποτυγχάνει σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ γνώσεων και μνήμης. Εσύ; menshouse.gr Πατάει το κουμπί ο Αλαφούζος: Oι αγώνες που «κλέβει» από το Magenta TV dailymedia.gr Η μεγάλη του διαφορά με Κυριακόπουλο: Ο Σαλάχ-Εντίν φέρνει κάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Διέρρευσαν τα 3 πιο ηχηρά ονόματα του κόμματος Σαμαρά instanews.gr Φάνηκε από τα πρώτα φιλικά: Οι 3 μεγάλες αλλαγές του Ζοτς στον φετινό Παναθηναϊκό menshouse.gr Οι εκπλήξεις του Ανδρουλάκη: Επίσημη η μεταγραφή των 2 βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Μέσος μισθός 2.800€, το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.: 35.000 Έλληνες ζουν στη χώρα που έχει οργάνωση και συνέπεια menshouse.gr 22 ετών, πάμπλουτη και Ελληνίδα: Ποια είναι η εντυπωσιακή Κατερίνα Δημητριάδη που παντρεύεται ο γιος της Πάμελα Άντερσον (Pics) dailymedia.gr Ασταμάτητος Παυλίδης! (vid) SHARE