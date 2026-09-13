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Ασταμάτητος Παυλίδης! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε τυχερός και ισοφάρισε (1-1) για την Μπενφίκα, στο μισάωρο του αγώνα με τη Ζιλ Βισέντε.

Δείτε το 13ο γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη σε 11 εμφανίσεις με την Μπενφίκα, φέτος:

Ασταμάτητος Παυλίδης! (vid)