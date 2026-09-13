Μακέντα: «Αντιμετωπίσαμε ίσως την καλύτερη ομάδα - Να βρούμε τα βήματά μας»

Ο Φεντερίκο Μακέντα μίλησε για την ισοπαλία του Αστέρα με την ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φεντερίκο Μακέντα:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα με ένα βαθμό. Αντιμετωπίσαμε ίσως την καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ήταν και ένα καλό τεστ για εμάς για να δούμε πόσο μπορούμε να φτάσουμε ψηλά σε απόδοση.

Εκτιμώ ότι μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο, είχαμε ευκαιρίες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάναμε ένα κακό ξεκίνημα στις πρώτες αγωνιστικές και προσπαθούμε να βρούμε τα βήματά μας.

Το 3-4-3 είναι στην ευχέρεια του προπονητή, αν θα το ακολουθήσει ή όχι. Αυτός αποφασίζει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Προσωπικά εγώ είχα ένα δύσκολο ξεκίνημα, καθώς ένας τραυματισμός με άφησε έναν μήνα εκτός προπονήσεων. Γύρισα, έβαλα κάποια γκολ… Δεν ξέρω πόσα γκολ περιμένω να βάλω φέτος, αλλά σίγουρα η δουλειά μου είναι να σκοράρω, να παίρνει η ομάδα μου αυτό που θέλει και εγώ να βάλω όσα περισσότερα γκολ μπορώ».