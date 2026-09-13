Η ΑΕΚ έφερε... Χ με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα

Η ΑΕΚ και η Σπάρτακ Σουμπότιτσα έμειναν στο 82-82 στο κλειστό της Ρόδου και αποφάσισαν να λήξουν το παιχνίδι... ισοπαλία. Κορυφαίος ο Νόλεϊ με 24 πόντους για την Ένωση.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το τουρνουά της Ρόδου με... ισοπαλία. Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη (82-82) με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο κλειστό της Καλλιθέας, με τις δυο ομάδες να αποφασίζουν να ολοκληρώσουν το παιχνιδι στο... Χ.

Σε σχέση με παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό η Ένωση παρουσιάστηκε βελτιωμένη, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα. Πλέον, η Ένωση μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, για την επίσημη έναρξη της σεζόν και τις υποχρεώσεις, αρχικά για το Super Cup της Ρόδου.

Να σημειώσουμε, πως εκτός για την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι έμεινε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατό του.

Ο Νόλεϊ ήταν πρώτος σκόρερ για τους «κιτρινόμαυρους» με 24 πόντους, με τον Τζόσεφ να προσθέτει 16 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Πίκνεϊ με 12 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ίλιτς ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Νίκολιτς να συμπληρώνει 16 πόντους και τον Γέρεμιτς να προσθέτει 12 πόντους.

Α.Ε.Κ (Σάκοτα): Πίκνεϊ 12 (2), Σκορδίλης 4, Νόλεϊ 24 (3), Κατσίβελης 4, Λαρεντζάκης 6, Λεκάβιτσιους 8, Πίτερσον, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ 16, Τσαλμπούρης 8 (2)

Σπάρτακ Σουμπότισα (Γιοβάνοβιτς): Γκάφνι 4, Κόλεμαν 9 (3), Ντρόμπνιακ 7 (1), Πίπκινς 5 (1), Γέρεμιτς 12 (2) Τοφόσκι 3, Τσερόβινα 4, Γκέγκιτς 4, Ίλιτς 18, Μπόντρτζιτς, Νίκολιτς 16 (3)