Το... κάπνισε ο Ουναϊ, 2-0 ο Παναθηναϊκός! (vids)

Ο Καλάμπρια σέρβιρε με εξαιρετική κάθετη, ο Ουναϊ την υποδέχτηκε και με ασύλληπτο τελείωμα σήκωσε στο πόδι το ΟΑΚΑ, πανηγυρίζοντας με τον... γνωστό του τρόπο, πλάι στον Καμαρά, οποίος τον μιμήθηκε.

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