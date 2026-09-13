MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το... κάπνισε ο Ουναϊ, 2-0 ο Παναθηναϊκός! (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Καλάμπρια σέρβιρε με εξαιρετική κάθετη, ο Ουναϊ την υποδέχτηκε και με ασύλληπτο τελείωμα σήκωσε στο πόδι το ΟΑΚΑ, πανηγυρίζοντας με τον... γνωστό του τρόπο, πλάι στον Καμαρά, οποίος τον μιμήθηκε.

Δείτε το εδώ:

Το... κάπνισε ο Ουναϊ, 2-0 ο Παναθηναϊκός! (vids)