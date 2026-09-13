Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το... κάπνισε ο Ουναϊ, 2-0 ο Παναθηναϊκός! (vids) 13-09-2026 22:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Αζεντίν Ουναΐ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Καλάμπρια σέρβιρε με εξαιρετική κάθετη, ο Ουναϊ την υποδέχτηκε και με ασύλληπτο τελείωμα σήκωσε στο πόδι το ΟΑΚΑ, πανηγυρίζοντας με τον... γνωστό του τρόπο, πλάι στον Καμαρά, οποίος τον μιμήθηκε. Δείτε το εδώ: Η μεγάλη του διαφορά με Κυριακόπουλο: Ο Σαλάχ-Εντίν φέρνει κάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Πατάει το κουμπί ο Αλαφούζος: Oι αγώνες που «κλέβει» από το Magenta TV dailymedia.gr Φάνηκε από τα πρώτα φιλικά: Οι 3 μεγάλες αλλαγές του Ζοτς στον φετινό Παναθηναϊκό menshouse.gr Διέρρευσαν τα 3 πιο ηχηρά ονόματα του κόμματος Σαμαρά instanews.gr 22 ετών, πάμπλουτη και Ελληνίδα: Ποια είναι η εντυπωσιακή Κατερίνα Δημητριάδη που παντρεύεται ο γιος της Πάμελα Άντερσον (Pics) dailymedia.gr Οι εκπλήξεις του Ανδρουλάκη: Επίσημη η μεταγραφή των 2 βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Μέσος μισθός 2.800€, το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.: 35.000 Έλληνες ζουν στη χώρα που έχει οργάνωση και συνέπεια menshouse.gr 10 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας: Το 90% αποτυγχάνει σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ γνώσεων και μνήμης. Εσύ; menshouse.gr Το... κάπνισε ο Ουναϊ, 2-0 ο Παναθηναϊκός! (vids) SHARE