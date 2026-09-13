Πήλιος: «Πρέπει να γυρίζουμε γρήγορα τον διακόπτη από το Champions League και να είμαστε πιο σοβαροί»

Ο Σταύρος Πήλιος μίλησε μετά το 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη τονίζοντας πως η ΑΕΚ πρεπει να είναι πιο σοβαρή.

«Θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Καταλαβαίνω ότι νικάμε στο Champions League, είναι καλό που παίζουμε εκεί, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Με την ομάδα που έχουμε πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί σε αυτά τα παιχνίδια και να τα τελειώνουμε νωρίτερα. Θα κάνουμε λάθη αλλά όλοι σαν ομάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος», ανέφερε αρχικά στη Νova και πρόσθεσε:

«Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί από το πρώτο λεπτό, να μην κάνουμε εύκολα λάθη στην άμυνα. Πέρυσι κρατάγαμε το μηδέν σε πολλά παιχνίδια, αυτό μας έδωσε τον τίτλο πέρυσι και μετά να τελειώνουμε τις φάσεις που δημιουργούμε. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Σίγουρα είναι μεγάλη αλλαγή όταν παίζεις στο Champions League, είναι εξαντλητικό. Όμως θα πρέπει να γυρίζουμε γρήγορα τον διακόπτη και να είμαστε η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είμαστε».