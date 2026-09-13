Ο Ιφί έβαλε στην κορυφή των Euroleague προπονητών τον Ζοτς (vid)

Στο γνωστό… challenge της Euroleague με την «τυφλή βαθμολόγηση» (blind ranking) ο άσος της Παρί κλήθηκε να τοποθετήσει τους προπονητές της διοργάνωσης, σχηματίζοντας το δικό του Top-10.
Έτσι, ο Γάλλος διεθνής γκαρντ φύλαξε την κορυφή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ενώ στη δεύτερη θέση έβαλε τον κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.
Στο… βάθρο βρέθηκε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρ, ενώ στην τέταρτη θέση επιλέχθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Here we go, @thenadirhifi ♟️— EuroLeague (@EuroLeague) September 13, 2026
Trying out our new TikTok filter: blind ranking EuroLeague coaches. Another fun one! pic.twitter.com/aBEnnad53D