Ο Ιφί έβαλε στην κορυφή των Euroleague προπονητών τον Ζοτς (vid)

Στην κορυφή των προτιμήσεών του για τους προπονητές της Euroleague έβαλε ο Ναντίρ Ιφί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στο γνωστό… challenge της Euroleague με την «τυφλή βαθμολόγηση» (blind ranking) ο άσος της Παρί κλήθηκε να τοποθετήσει τους προπονητές της διοργάνωσης, σχηματίζοντας το δικό του Top-10.

Έτσι, ο Γάλλος διεθνής γκαρντ φύλαξε την κορυφή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ενώ στη δεύτερη θέση έβαλε τον κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στο… βάθρο βρέθηκε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρ, ενώ στην τέταρτη θέση επιλέχθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης της Χάποελ Τελ Αβίβ.